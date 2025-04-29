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Сбит украинский истребитель Су-27

Сбит украинский истребитель Су-27 - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Сбит украинский истребитель Су-27

Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке во вторник. РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T13:01

2025-04-29T13:01

2025-04-29T13:01

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

россия

самолет

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке во вторник.Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 – в течение ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской областиСВО должна завершиться уничтожением киевского режима – МедведевВзрывы прогремели в Киеве

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, самолет, всу (вооруженные силы украины), потери всу