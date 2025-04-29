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Сбит украинский истребитель Су-27
Сбит украинский истребитель Су-27 - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Сбит украинский истребитель Су-27
Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке во вторник. РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T13:01
2025-04-29T13:01
2025-04-29T13:01
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
самолет
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны России в ежедневной сводке во вторник.Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что с вечера понедельника российские силы ПВО сбили над регионами РФ 91 украинский беспилотник, из них 40 – в течение ночи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила еще один населенный пункт Харьковской областиСВО должна завершиться уничтожением киевского режима – МедведевВзрывы прогремели в Киеве
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, самолет, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Сбит украинский истребитель Су-27
Украинский истребитель Су-27 сбили российские ВКС