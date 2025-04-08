https://crimea.ria.ru/20250408/v-krymu-8-gradusov-moroza-v-gorakh---prognoz-pogody-na-8-aprelya-1145463029.html

В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля

В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля

Во вторник погодные условия в Крыму будут определяться: ночью влиянием холодного фронта, днем областью повышенного атмосферного давления. Ночью 8 апреля пройдет РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T00:01

2025-04-08T00:01

2025-04-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Во вторник погодные условия в Крыму будут определяться: ночью влиянием холодного фронта, днем областью повышенного атмосферного давления. Ночью 8 апреля пройдет дождь, мокрый снег, снег, в южных, центральных и восточных районах сильные осадки; в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью мокрый снег, снег; днем без осадков. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2, днем +6...+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северный 10-15м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью температура воздуха составит -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +5 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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