https://crimea.ria.ru/20250408/v-krymu-8-gradusov-moroza-v-gorakh---prognoz-pogody-na-8-aprelya-1145463029.html
В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля
В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля
Во вторник погодные условия в Крыму будут определяться: ночью влиянием холодного фронта, днем областью повышенного атмосферного давления. Ночью 8 апреля пройдет РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T00:01
2025-04-08T00:01
2025-04-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
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евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Во вторник погодные условия в Крыму будут определяться: ночью влиянием холодного фронта, днем областью повышенного атмосферного давления. Ночью 8 апреля пройдет дождь, мокрый снег, снег, в южных, центральных и восточных районах сильные осадки; в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью мокрый снег, снег; днем без осадков. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2, днем +6...+8 градусов.В Севастополе переменная облачность. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северный 10-15м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью температура воздуха составит -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +5 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
В Крыму 8 градусов мороза в горах - прогноз погоды на 8 апреля
Прогноз погоды в Крыму на 8 апреля
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. Во вторник погодные условия в Крыму будут определяться: ночью влиянием холодного фронта, днем областью повышенного атмосферного давления. Ночью 8 апреля пройдет дождь, мокрый снег, снег, в южных, центральных и восточных районах сильные осадки; в отдельных районах ожидается туман, на дорогах гололедица; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+3, в степных и предгорных районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2, в горах -3…-8; днем +4…+9, в горах -3…+2°. градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью мокрый снег, снег; днем без осадков. Ночью и утром гололедица. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -2, днем +6...+8 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Ночью осадки (дождь, мокрый снег), днем без осадков. Ветер северный 10-15м/с, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +6...+8.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Ночью температура воздуха составит -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +5 до +9.
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