Рейтинг@Mail.ru
Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/predlozheniya-po-uluchsheniyu-demografii-v-rossii-podgotovyat-k-iyunyu-1151551099.html
Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню
Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню
Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от правительства по преодолению негативных тенденций в демографии, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T15:44
2025-12-10T15:45
россия
михаил мишустин
демография
рождаемость
общество
правительство россии
новости
семья
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133268_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_2329c3d129214d6c98ae154e3603a7ba.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от правительства по преодолению негативных тенденций в демографии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.По его словам, в ближайшее время предстоит тщательно проанализировать, что уже делается федеральным центром и регионами, и выбрать те практики, которые дают лучший результат. Следует проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне, параллельно актуализировав региональные программы повышения рождаемости, отметил премьер-министр.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России первостепенной системной задачей государственной политики на 2026 год. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан должны быть ключевыми направлениями совместных усилий властей всех уровней, подчеркнул глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублейВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографиюЭксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133268_225:0:1665:1080_1920x0_80_0_0_699a389f9bb99e8bcfbb43e7ddd1a62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, демография, рождаемость, общество, правительство россии, новости, семья
Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню

Предложения по улучшению демографии в России должны быть подготовлены к июню – Мишустин

15:44 10.12.2025 (обновлено: 15:45 10.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектБольшая семья
Большая семья - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от правительства по преодолению негативных тенденций в демографии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Определены задачи, которые правительству нужно решить в следующем году... Первая – это подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции. Очень важно эту работу провести оперативно. В июне глава государства ждет от нас предложения на этот счет", - сказал Мишустин.
По его словам, в ближайшее время предстоит тщательно проанализировать, что уже делается федеральным центром и регионами, и выбрать те практики, которые дают лучший результат. Следует проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне, параллельно актуализировав региональные программы повышения рождаемости, отметил премьер-министр.
"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда. Для этого необходимо продолжать развивать экономику, заниматься ее трансформацией", - добавил глава правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России первостепенной системной задачей государственной политики на 2026 год. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан должны быть ключевыми направлениями совместных усилий властей всех уровней, подчеркнул глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублей
В Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографию
Эксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму
 
РоссияМихаил МишустинДемографияРождаемостьОбществоПравительство РоссииНовостисемья
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
16:55В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
16:43ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
16:42Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
16:34Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
16:31В Севастополе закрыли рейд
16:10Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
15:55В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
15:51Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
15:44Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню
15:09На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ
14:43В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
Лента новостейМолния