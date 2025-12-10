Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню
15:44 10.12.2025 (обновлено: 15:45 10.12.2025)
© РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от правительства по преодолению негативных тенденций в демографии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
"Определены задачи, которые правительству нужно решить в следующем году... Первая – это подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции. Очень важно эту работу провести оперативно. В июне глава государства ждет от нас предложения на этот счет", - сказал Мишустин.
По его словам, в ближайшее время предстоит тщательно проанализировать, что уже делается федеральным центром и регионами, и выбрать те практики, которые дают лучший результат. Следует проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне, параллельно актуализировав региональные программы повышения рождаемости, отметил премьер-министр.
"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда. Для этого необходимо продолжать развивать экономику, заниматься ее трансформацией", - добавил глава правительства.
Ранее президент РФ Владимир Путин назвал перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России первостепенной системной задачей государственной политики на 2026 год. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан должны быть ключевыми направлениями совместных усилий властей всех уровней, подчеркнул глава государства.
