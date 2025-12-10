https://crimea.ria.ru/20251210/predlozheniya-po-uluchsheniyu-demografii-v-rossii-podgotovyat-k-iyunyu-1151551099.html

Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню

Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню

Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от правительства по преодолению негативных тенденций в демографии, сообщил премьер-министр Михаил... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T15:44

2025-12-10T15:44

2025-12-10T15:45

россия

михаил мишустин

демография

рождаемость

общество

правительство россии

новости

семья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/16/1148133268_0:9:1890:1072_1920x0_80_0_0_2329c3d129214d6c98ae154e3603a7ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от правительства по преодолению негативных тенденций в демографии, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.По его словам, в ближайшее время предстоит тщательно проанализировать, что уже делается федеральным центром и регионами, и выбрать те практики, которые дают лучший результат. Следует проработать возможность их тиражирования на общенациональном уровне, параллельно актуализировав региональные программы повышения рождаемости, отметил премьер-министр.Ранее президент РФ Владимир Путин назвал перелом негативной тенденции снижения рождаемости в России первостепенной системной задачей государственной политики на 2026 год. Рост рождаемости, поддержка семей с детьми, увеличение продолжительности здоровой жизни граждан должны быть ключевыми направлениями совместных усилий властей всех уровней, подчеркнул глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе более 100 многодетных семей получили по 300 тысяч рублейВ Крыму растет рождаемость – как еще повысить демографиюЭксперт оценила ситуацию с рождаемостью в Крыму

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, демография, рождаемость, общество, правительство россии, новости, семья