Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251210/medvedev-nazval-chislo-pribyvshikh-v-armiyu-rossii-kontraktnikov-1151553346.html
Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части Вооруженных сил РФ в этом году на службу по контракту. Об этом сообщил зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T16:42
2025-12-10T16:42
дмитрий медведев
служба по контракту
служба в вс рф по контракту
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136247054_0:96:1511:946_1920x0_80_0_0_f56fb470c287cafc4c6787417c08657e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части Вооруженных сил РФ в этом году на службу по контракту. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту.Кроме того, в добровольческие подразделения за этот период зачислены более 34 тысяч человек, добавил Медведев.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТОВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииВ Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136247054_0:0:1262:946_1920x0_80_0_0_ccf074feed856b91b9512ad8d9b404aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий медведев, служба по контракту, служба в вс рф по контракту, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), новости
Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников

В армию России поступили более 400 тысяч контрактников в этом году

16:42 10.12.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФБолее 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
Более 100 тысяч человек подписали контракт с ВС России с начала года
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части Вооруженных сил РФ в этом году на службу по контракту. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту.
"Ориентиры, которые были заданы и которые были обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на этот год, практически достигнуты. В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих", - сказал он.
Кроме того, в добровольческие подразделения за этот период зачислены более 34 тысяч человек, добавил Медведев.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТО
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
 
Дмитрий МедведевСлужба по контрактуСлужба в ВС РФ по контрактуАрмия и флотВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:02Ильдару Абдразакову присвоено почетное звание народного артиста РФ
16:55В школах Севастополя подорожало питание - как это отразится на льготах
16:43ВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое ранены
16:42Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
16:34Путин присвоил почетное звание крымскому географу Борису Вахрушеву
16:31В Севастополе закрыли рейд
16:10Под Судаком женщину зажало в "Ниве" после ДТП
15:55В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
15:51Украина не должна позволять Зеленскому мешать миру - депутат Рады
15:44Предложения по улучшению демографии в России подготовят к июню
15:09На Украине украли сотни миллионов на ремонте дорог – НАБУ
14:43В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
14:28Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
14:18В степном Крыму газифицировали еще три села
13:58Минпросвещения РФ определило даты последних звонков и выпускных
13:48В Крыму полицейским назначили ежемесячные выплаты
13:39Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
13:27Первая ласточка: что еще ждать от Зеленского после признания о Крыме
13:15Новости СВО: ВСУ стремительно теряют технику и военных
13:06В Крыму выпадет первый снег
Лента новостейМолния