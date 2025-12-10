https://crimea.ria.ru/20251210/medvedev-nazval-chislo-pribyvshikh-v-armiyu-rossii-kontraktnikov-1151553346.html
Медведев назвал число прибывших в армию России контрактников
Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части Вооруженных сил РФ в этом году на службу по контракту. Об этом сообщил зампредседателя Совета... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T16:42
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части Вооруженных сил РФ в этом году на службу по контракту. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту.Кроме того, в добровольческие подразделения за этот период зачислены более 34 тысяч человек, добавил Медведев.Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в РФ каждый месяц по 50-60 тысяч добровольцев приходят служить в зону специальной военной операции. В то же время киевский режим в ходе принудительной мобилизации вылавливает людей на улицах, как собак, отметил российский лидер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил уровнять поддержку для участников СВО и КТОВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииВ Крыму бойцам СВО получить миллион вместо земли стало проще
