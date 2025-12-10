https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-vybrali-luchshiy-selskiy-naselennyy-punkt-1151551553.html
В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги развития сельских территорий, лучшим населенным пунктом 2025 года выбрали село Новопавловка в Красноперекопском районе. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его словам, второе место присудили селу Фрунзе Сакского района и пгт Черноморскому Черноморского района. Замыкают тройку лидеров Малореченское муниципального округа Алушта, Кировское Кировского района и Скалистое Бахчисарайского района.Глава крымского парламента отметил, что за 11 лет уровень организации местного самоуправления в республике значительно повысился. В населенных пунктах появились дороги, инфраструктура, выросло число рабочих мест. Все это – заслуга местных властей и жителей. Константинов подчеркнул, что именно они вносят свой вклад в создание "Крыма нашей мечты".Ранее сообщалось, что бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В степном Крыму газифицировали еще три селаВодонапорная башня и новые дороги появятся в Кировском районе КрымаВ малых городах и селах Крыма идет приток населения – почему их выбирают
