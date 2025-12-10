Рейтинг@Mail.ru
В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт - РИА Новости Крым, 10.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251210/v-krymu-vybrali-luchshiy-selskiy-naselennyy-punkt-1151551553.html
В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт - РИА Новости Крым, 10.12.2025
В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
В Крыму подвели итоги развития сельских территорий, лучшим населенным пунктом 2025 года выбрали село Новопавловка в Красноперекопском районе. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T15:55
2025-12-10T15:55
крым
новости крыма
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
сергей аксенов
премия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги развития сельских территорий, лучшим населенным пунктом 2025 года выбрали село Новопавловка в Красноперекопском районе. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.По его словам, второе место присудили селу Фрунзе Сакского района и пгт Черноморскому Черноморского района. Замыкают тройку лидеров Малореченское муниципального округа Алушта, Кировское Кировского района и Скалистое Бахчисарайского района.Глава крымского парламента отметил, что за 11 лет уровень организации местного самоуправления в республике значительно повысился. В населенных пунктах появились дороги, инфраструктура, выросло число рабочих мест. Все это – заслуга местных властей и жителей. Константинов подчеркнул, что именно они вносят свой вклад в создание "Крыма нашей мечты".Ранее сообщалось, что бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона.
крым, новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), сергей аксенов, премия
В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт

В Крыму лучшим сельским населенным пунктом стала Новопавловка Красноперекопского района

15:55 10.12.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваВ Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
В Крыму выбрали лучший сельский населенный пункт
© Telegram-канал Владимира Константинова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. В Крыму подвели итоги развития сельских территорий, лучшим населенным пунктом 2025 года выбрали село Новопавловка в Красноперекопском районе. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
По его словам, второе место присудили селу Фрунзе Сакского района и пгт Черноморскому Черноморского района. Замыкают тройку лидеров Малореченское муниципального округа Алушта, Кировское Кировского района и Скалистое Бахчисарайского района.
"С главой Республики Сергеем Аксеновым вручили победителям свидетельства о присуждении денежных премий в размере 5 млн рублей, 3 млн рублей и 1 млн рублей за 1, 2 и 3 места соответственно", – отметил Константинов.
Глава крымского парламента отметил, что за 11 лет уровень организации местного самоуправления в республике значительно повысился. В населенных пунктах появились дороги, инфраструктура, выросло число рабочих мест. Все это – заслуга местных властей и жителей. Константинов подчеркнул, что именно они вносят свой вклад в создание "Крыма нашей мечты".
Ранее сообщалось, что бюджет Крыма на 2025 год перевыполнен на 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги будут направлены на проекты по благоустройству, строительству и модернизацию ЖКХ во всех муниципалитетах региона.
КрымНовости КрымаВладимир КонстантиновГосударственный совет РК (Госсовет)Сергей АксеновПремия
 
