https://crimea.ria.ru/20251210/rossiya-i-indoneziya-rasshiryat-voennoe-vzaimodeystvie--putin-1151550232.html

Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин

Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2025

Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин

Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой... РИА Новости Крым, 10.12.2025

2025-12-10T14:28

2025-12-10T14:28

2025-12-10T14:28

новости

владимир путин (политик)

россия

индонезия

сотрудничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/0a/1151550342_0:253:3190:2047_1920x0_80_0_0_e90d6289bda0a4787aefc67b749126c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто.Глава государства подчеркнул, что в военных вузах России, в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты, и РФ готова расширять это взаимодействие.Путин также отметил хорошие перспективы взаимодействия в области энергетики, включая атомную генерацию, общие интерес в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма и взаимной торговли.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Индонезии предпочел ПМЭФ саммиту G7Товарооборот России и Индонезии вырос на 40% в этом году – ПутинПутин назвал лидера Индонезии Субианто главным гостем ПМЭФ

россия

индонезия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, индонезия, сотрудничество