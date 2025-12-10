https://crimea.ria.ru/20251210/rossiya-i-indoneziya-rasshiryat-voennoe-vzaimodeystvie--putin-1151550232.html
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой... РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто.Глава государства подчеркнул, что в военных вузах России, в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты, и РФ готова расширять это взаимодействие.Путин также отметил хорошие перспективы взаимодействия в области энергетики, включая атомную генерацию, общие интерес в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма и взаимной торговли.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто.
"У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия – наш традиционный партнер в этой сфере. И взаимоотношения напрямую между военными ведомствами, развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия", – заявил президент РФ.
Глава государства подчеркнул, что в военных вузах России, в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты, и РФ готова расширять это взаимодействие.
Путин также отметил хорошие перспективы взаимодействия в области энергетики, включая атомную генерацию, общие интерес в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма и взаимной торговли.
