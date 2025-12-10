Рейтинг@Mail.ru
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин
Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой... РИА Новости Крым, 10.12.2025
2025-12-10T14:28
2025-12-10T14:28
новости
владимир путин (политик)
россия
индонезия
сотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто.Глава государства подчеркнул, что в военных вузах России, в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты, и РФ готова расширять это взаимодействие.Путин также отметил хорошие перспективы взаимодействия в области энергетики, включая атомную генерацию, общие интерес в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма и взаимной торговли.
россия
индонезия
новости, владимир путин (политик), россия, индонезия, сотрудничество
Россия и Индонезия расширят военное взаимодействие – Путин

Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие – Путин

14:28 10.12.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкВстреча президента России Путина с президентом Индонезии Субианто
Встреча президента России Путина с президентом Индонезии Субианто - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Россия и Индонезия расширят военно-технического взаимодействие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто.

"У нас традиционно очень надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия. Индонезия – наш традиционный партнер в этой сфере. И взаимоотношения напрямую между военными ведомствами, развиваются и находятся на уровне хорошего профессионального взаимодействия", – заявил президент РФ.

Глава государства подчеркнул, что в военных вузах России, в том числе, постоянно проходят подготовку индонезийские специалисты, и РФ готова расширять это взаимодействие.
Путин также отметил хорошие перспективы взаимодействия в области энергетики, включая атомную генерацию, общие интерес в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, туризма и взаимной торговли.
