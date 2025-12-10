https://crimea.ria.ru/20251210/zhitel-kryma-predstanet-pered-sudom-za-ubiystvo-znakomogo-1151549248.html

Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района будут судить за убийство ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Следователи выяснили, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в строительном вагончике на даче в одном из садовых товариществ Суворовского сельского поселения. Там он нашел нож и нанес своему знакомому удар. Потерпевший скончался.Отмечается, что обвиняемый ходатайствует о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей. Дело рассмотрят в Сакском районном суде.Как сообщалось ранее, в Крыму возбудили уголовное дело после нападения пьяного с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожарВ московской школе ученик 10 класса напал на учителяПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку

