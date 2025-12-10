Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого - РИА Новости Крым, 10.12.2025
Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого
Жителя Сакского района будут судить за убийство ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 10.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района будут судить за убийство ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Следователи выяснили, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в строительном вагончике на даче в одном из садовых товариществ Суворовского сельского поселения. Там он нашел нож и нанес своему знакомому удар. Потерпевший скончался.Отмечается, что обвиняемый ходатайствует о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей. Дело рассмотрят в Сакском районном суде.Как сообщалось ранее, в Крыму возбудили уголовное дело после нападения пьяного с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожарВ московской школе ученик 10 класса напал на учителяПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
новости крыма, сакский район, прокуратура республики крым, происшествия, убийство
Житель Крыма предстанет перед судом за убийство знакомого

Жителя Сакского района Крыма будут судить за убийство знакомого

13:39 10.12.2025
 
© РИА Новости Крым
Правосудие - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Жителя Сакского района будут судить за убийство ножом своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.
Следователи выяснили, что обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения находился в строительном вагончике на даче в одном из садовых товариществ Суворовского сельского поселения. Там он нашел нож и нанес своему знакомому удар. Потерпевший скончался.
"После совершения преступления мужчина скрылся, однако был установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел", – говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый ходатайствует о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей. Дело рассмотрят в Сакском районном суде.
Как сообщалось ранее, в Крыму возбудили уголовное дело после нападения пьяного с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале.
