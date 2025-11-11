Рейтинг@Mail.ru
Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку - РИА Новости Крым, 11.11.2025
Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
69-летняя жительница Бахчисарайского района Крыма пыталась зарезать и задушить невестку. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, женщина... РИА Новости Крым, 11.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. 69-летняя жительница Бахчисарайского района Крыма пыталась зарезать и задушить невестку. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, женщина страдает психическим расстройством.Отмечается, что инцидент произошел 29 июля этого года в селе Маловидное. В ходе ссоры женщина ударила ножом свою 39-летнюю невестку и попыталась ее задушить.Злоумышленницу задержали. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что покушение было совершено на фоне психического расстройства и в момент нападения фигурантка не осознавала своих действий. Сейчас следствие завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, дело направлено в суд с утвержденным постановлением о применении принудительного лечения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. 69-летняя жительница Бахчисарайского района Крыма пыталась зарезать и задушить невестку. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, женщина страдает психическим расстройством.
Отмечается, что инцидент произошел 29 июля этого года в селе Маловидное. В ходе ссоры женщина ударила ножом свою 39-летнюю невестку и попыталась ее задушить.
"Потерпевшей удалось вырваться, преступные действия фигурантки были пресечены соседом, а девушке оказана своевременная медицинская помощь", – сообщили в пресс-службе.
Злоумышленницу задержали. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что покушение было совершено на фоне психического расстройства и в момент нападения фигурантка не осознавала своих действий. Сейчас следствие завершено.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, дело направлено в суд с утвержденным постановлением о применении принудительного лечения.
