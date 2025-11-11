https://crimea.ria.ru/20251111/pozhilaya-krymchanka-s-psikhicheskim-zabolevaniem-pytalas-ubit-nevestku-1150811872.html
Пожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
2025-11-11T15:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. 69-летняя жительница Бахчисарайского района Крыма пыталась зарезать и задушить невестку. Как сообщает пресс-служба Следкома по Крыму и Севастополю, женщина страдает психическим расстройством.Отмечается, что инцидент произошел 29 июля этого года в селе Маловидное. В ходе ссоры женщина ударила ножом свою 39-летнюю невестку и попыталась ее задушить.Злоумышленницу задержали. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что покушение было совершено на фоне психического расстройства и в момент нападения фигурантка не осознавала своих действий. Сейчас следствие завершено. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, дело направлено в суд с утвержденным постановлением о применении принудительного лечения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мать зарезала 5-летнюю дочь и спрятала тело в диван на съемной квартиреУбил соседа за громкую музыку – в Севастополе будут судить рецидивистаЗарезал сестру бритвой: житель Крыма пойдет на принудительное лечение
