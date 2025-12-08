Рейтинг@Mail.ru
В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты
В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты - РИА Новости Крым, 08.12.2025
В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты
В Крыму возбудили уголовное дело после нападения пьяного с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости Крым, 08.12.2025
2025-12-08T11:52
2025-12-08T11:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело после нападения пьяного с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона."Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.Ранее в соцсетях было размещено видео, на котором неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, в районе автовокзала Ялты напал с ножом на двоих мужчин. Ялтинскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все участники, причастные к конфликту, установлены и задержаны.По данным МВД, в результате инцидента всем троим был причинен вред здоровью, они доставлены в медицинское учреждение."В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе прокуратуры.Как сообщалось ранее, житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожарВ московской школе ученик 10 класса напал на учителяПожилая крымчанка с психическим заболеванием пыталась убить невестку
В Крыму возбудили дело после поножовщины на автовокзале Ялты

В Крыму расследуют нападение с ножом на двух мужчин на автовокзале Ялты

11:52 08.12.2025
 
© Фото из соцсетей опубликовано в Telegram-канале прокуратуры КрымаВ Ялте пьяный с ножом напал на двоих мужчин
В Ялте пьяный с ножом напал на двоих мужчин
© Фото из соцсетей опубликовано в Telegram-канале прокуратуры Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости Крым. В Крыму возбудили уголовное дело после нападения пьяного с ножом на двух мужчин на ялтинском автовокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратура Крыма контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел по части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)", - говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях было размещено видео, на котором неизвестный, находившийся в состоянии опьянения, в районе автовокзала Ялты напал с ножом на двоих мужчин. Ялтинскими полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий все участники, причастные к конфликту, установлены и задержаны.
По данным МВД, в результате инцидента всем троим был причинен вред здоровью, они доставлены в медицинское учреждение.
"В настоящее время проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - добавили в пресс-службе прокуратуры.
Как сообщалось ранее, житель Симферополя проведет семь лет в колонии за попытку зарезать пасынка.
