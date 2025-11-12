В московской школе ученик 10 класса напал на учителя

https://crimea.ria.ru/20251112/v-moskovskoy-shkole-uchenik-10-klassa-napal-na-uchitelya-1150842984.html
2025-11-12T14:27
2025-11-12T14:27
2025-11-12T14:29
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В одной из школ Москвы старшеклассник избил учительницу. Педагога госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте образования столицы России.Инцидент произошел во время перемены. Подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, на что ученик начал бить женщину по голове, рассказали специалисты."Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона. Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование", – добавили в учреждении.По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика, уточнили в департаменте образования.
14:27 12.11.2025 (обновлено: 14:29 12.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В одной из школ Москвы старшеклассник избил учительницу. Педагога госпитализировали. Об этом сообщили в департаменте образования столицы России.
"Сегодня в одной из московских школ произошел шокирующий инцидент – ученик 10 класса напал на педагога. Учитель госпитализирован", – сказано в сообщении.
Инцидент произошел во время перемены. Подросток дождался, когда учитель выйдет из класса, без спроса забрал со стола стопку тетрадей и убрал к себе в портфель. После возвращения в кабинет педагог заметила пропажу и потребовала вернуть тетради, на что ученик начал бить женщину по голове, рассказали специалисты.
"Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона. Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование", – добавили в учреждении.
По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика, уточнили в департаменте образования.
