https://crimea.ria.ru/20251117/razboy-na-kubani--dvoe-vorvalis-v-chuzhoy-dom-i-ustroili-pozhar-1150966821.html

Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар

Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар - РИА Новости Крым, 17.11.2025

Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар

Два жителя Белореченского района Кубани ворвались в чужое жилище и избили хозяев в поисках ценностей, а после сожгли дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 17.11.2025

2025-11-17T11:11

2025-11-17T11:11

2025-11-17T11:11

разбой

мвд по краснодарскому краю

краснодарский край

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/92/1117039258_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_465595fc54367d77af3b16b8d8b8160a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Два жителя Белореченского района Кубани ворвались в чужое жилище и избили хозяев в поисках ценностей, а после сожгли дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, в ночь на 17 ноября в Новогурийском хуторе мужчины, скрыв лица, ворвались в частный дом на улице Школьной, напали на хозяев – двух братьев, избили их и потребовали отдать все имеющиеся деньги.Пожарных вызвали соседи, потерпевшие госпитализированы с телесными повреждениями и ожогами различной степени тяжести. В полиции также сообщили, что злоумышленники вернулись на место происшествия из любопытства. Там их и задержали. Уголовное дело открыто по статье о разбое, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давностиВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водкиРазбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разбой, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, новости, происшествия