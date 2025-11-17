https://crimea.ria.ru/20251117/razboy-na-kubani--dvoe-vorvalis-v-chuzhoy-dom-i-ustroili-pozhar-1150966821.html
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
На Кубани два разбойника ворвались в чужое жилище, избили хозяев и сожгли дом
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Два жителя Белореченского района Кубани ворвались в чужое жилище и избили хозяев в поисках ценностей, а после сожгли дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, в ночь на 17 ноября в Новогурийском хуторе мужчины, скрыв лица, ворвались в частный дом на улице Школьной, напали на хозяев – двух братьев, избили их и потребовали отдать все имеющиеся деньги.
"Когда они не нашли денег и ценностей, нападавшие облили дом и хозпостройку горючей жидкостью, подожгли и скрылись", – сообщили в пресс-службе.
Пожарных вызвали соседи, потерпевшие госпитализированы с телесными повреждениями и ожогами различной степени тяжести.
В полиции также сообщили, что злоумышленники вернулись на место происшествия из любопытства. Там их и задержали. Уголовное дело открыто по статье о разбое, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
