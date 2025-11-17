Рейтинг@Mail.ru
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251117/razboy-na-kubani--dvoe-vorvalis-v-chuzhoy-dom-i-ustroili-pozhar-1150966821.html
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар - РИА Новости Крым, 17.11.2025
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
Два жителя Белореченского района Кубани ворвались в чужое жилище и избили хозяев в поисках ценностей, а после сожгли дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 17.11.2025
2025-11-17T11:11
2025-11-17T11:11
разбой
мвд по краснодарскому краю
краснодарский край
новости
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/92/1117039258_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_465595fc54367d77af3b16b8d8b8160a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Два жителя Белореченского района Кубани ворвались в чужое жилище и избили хозяев в поисках ценностей, а после сожгли дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.По данным полиции, в ночь на 17 ноября в Новогурийском хуторе мужчины, скрыв лица, ворвались в частный дом на улице Школьной, напали на хозяев – двух братьев, избили их и потребовали отдать все имеющиеся деньги.Пожарных вызвали соседи, потерпевшие госпитализированы с телесными повреждениями и ожогами различной степени тяжести. В полиции также сообщили, что злоумышленники вернулись на место происшествия из любопытства. Там их и задержали. Уголовное дело открыто по статье о разбое, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давностиВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водкиРазбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111703/92/1117039258_81:0:532:338_1920x0_80_0_0_e7bd7e4cc39623dd892fde28c854c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разбой, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, новости, происшествия
Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар

На Кубани два разбойника ворвались в чужое жилище, избили хозяев и сожгли дом

11:11 17.11.2025
 
© Depositphotos / jag_czОгонь
Огонь
© Depositphotos / jag_cz
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Два жителя Белореченского района Кубани ворвались в чужое жилище и избили хозяев в поисках ценностей, а после сожгли дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.
По данным полиции, в ночь на 17 ноября в Новогурийском хуторе мужчины, скрыв лица, ворвались в частный дом на улице Школьной, напали на хозяев – двух братьев, избили их и потребовали отдать все имеющиеся деньги.
"Когда они не нашли денег и ценностей, нападавшие облили дом и хозпостройку горючей жидкостью, подожгли и скрылись", – сообщили в пресс-службе.
Пожарных вызвали соседи, потерпевшие госпитализированы с телесными повреждениями и ожогами различной степени тяжести.
В полиции также сообщили, что злоумышленники вернулись на место происшествия из любопытства. Там их и задержали. Уголовное дело открыто по статье о разбое, злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
 
РазбойМВД по Краснодарскому краюКраснодарский крайНовостиПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:43Зеленский договорился с Макроном о закупке истребителей и ПВО
14:34Изоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
14:10В Крыму энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за шторма
14:05ОРВИ атакуют: какие вирусы циркулируют в Крыму и как от них защититься
13:44Новости СВО: Киев за сутки снова потерял больше тысячи боевиков
13:22В Инкермане горит частный дом - пострадала женщина
13:14В Крыму проверят информацию о жестоком обращении с животными и угрозах
13:03Блэкаут по-украински: как Киев спустя 10 лет оказался на месте Крыма
12:56Смертельное ДТП с Porsche и мотоциклом в Крыму - дело передано в суд
12:31Крым стал призером Всероссийского конкурса управленческих инноваций
12:26Еще три населенных пункта перешли под контроль армии России
12:15Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на Кубани
11:59Крымчанин получил 12 лет колонии за попытку сбыта наркотиков
11:50В Крыму резко усилится ветер – объявлено экстренное предупреждение
11:39В Севастополе задержали застройщика за мошенничество на 42 миллиона
11:19На Украине горят портовые объекты и инфраструктура
11:11Разбой на Кубани – двое ворвались в чужой дом и устроили пожар
11:00Финляндия начала военные учения недалеко от границы с Россией
10:43В Крыму из-за горевшей крыши дома едва не взорвались газовые баллоны
10:17Шесть сел на севере Крыма остались без света
Лента новостейМолния