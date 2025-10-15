https://crimea.ria.ru/20251015/vorvalis-v-chuzhoy-dom-v-krymu-raskryli-razboy-11-letney-davnosti-1150197096.html

Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности

Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности - РИА Новости Крым, 15.10.2025

Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности

В Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 15.10.2025

2025-10-15T15:02

2025-10-15T15:02

2025-10-15T15:02

крым

разбой

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

новости крыма

общество

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196854_2:0:784:440_1920x0_80_0_0_0a1468d83e7f5edeb4c8ffdb1709e2f6.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, в феврале 2014 года в дом одной из семей в Советском районе ворвались пятеро вооруженных людей. Нападавшие потребовали передать им деньги и драгоценности.На тот момент задержать фигурантов не удалось, однако в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены повторные криминалистические экспертизы. Это помогло выйти на след соучастников. Троих подозреваемых задержали по местам проживания в Крыму, четвертый фигурант к этому времени скончался, пятый был выдворен за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давностиВ Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давностиВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, разбой, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости крыма, общество, уголовный кодекс