Рейтинг@Mail.ru
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251015/vorvalis-v-chuzhoy-dom-v-krymu-raskryli-razboy-11-letney-davnosti-1150197096.html
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности - РИА Новости Крым, 15.10.2025
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
В Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 15.10.2025
2025-10-15T15:02
2025-10-15T15:02
крым
разбой
происшествия
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
новости крыма
общество
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196854_2:0:784:440_1920x0_80_0_0_0a1468d83e7f5edeb4c8ffdb1709e2f6.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным полиции, в феврале 2014 года в дом одной из семей в Советском районе ворвались пятеро вооруженных людей. Нападавшие потребовали передать им деньги и драгоценности.На тот момент задержать фигурантов не удалось, однако в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены повторные криминалистические экспертизы. Это помогло выйти на след соучастников. Троих подозреваемых задержали по местам проживания в Крыму, четвертый фигурант к этому времени скончался, пятый был выдворен за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давностиВ Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давностиВ Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0f/1150196854_100:0:687:440_1920x0_80_0_0_0e9c35304528abbe67a8cbeacbb87fd9.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, разбой, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, новости крыма, общество, уголовный кодекс
Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности

В Крыму задержаны подозреваемые в совершенном 11 лет назад разбойном нападении на дом

15:02 15.10.2025
 
© Telegram-канал Ирина ВолкВ Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
В Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
© Telegram-канал Ирина Волк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. В Крыму полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, совершенном 11 лет назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным полиции, в феврале 2014 года в дом одной из семей в Советском районе ворвались пятеро вооруженных людей. Нападавшие потребовали передать им деньги и драгоценности.
"После отказа сообщники сильно избили отца и двадцатилетнего сына. Затем забрали деньги, видеокамеру, ювелирные украшения и скрылись", - сообщила Волк.
На тот момент задержать фигурантов не удалось, однако в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет были проведены повторные криминалистические экспертизы. Это помогло выйти на след соучастников.
Троих подозреваемых задержали по местам проживания в Крыму, четвертый фигурант к этому времени скончался, пятый был выдворен за пределы Российской Федерации за нарушение миграционного законодательства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
В Крыму задержали подозреваемого в ограблении АЗС 11-летней давности
В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
 
КрымРазбойПроисшествияМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкНовости КрымаОбществоУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:19Крымский мост сейчас – очередь со стороны Керчи продолжает расти
16:04Запад подорвал диалог между странами с ядерным оружием – Белоусов
15:57НАТО активизирует разведдеятельность у границ России и Белоруссии
15:47Юный крымчанин следил за транспортом военных из электрички – приговор
15:43В Севастополе осудили двух бывших оперов за вымогательство
15:27Новости Феодосии: из-за ЧП на нефтебазе изменили схему движения автобусов
15:15МЧС Севастополя просит население не волноваться из-за громких звуков
15:12Цирк без лицензии: в Крыму оштрафовали шапито
15:02Ворвались в чужой дом: в Крыму раскрыли разбой 11-летней давности
14:55В Туапсе людей призвали срочно покинуть пляжи из-за украинских БЭКов
14:45Отношения России и Сирии всегда носили дружеский характер – Путин
14:38Как идет строительство дороги от "Тавриды" до Судака
14:30В России в первом чтении одобрили три новых закона в поддержу военных
14:13Банк ВТБ расширил список доступных социальных выплат
14:05Магнитные бури обрушатся на Землю к выходным
13:50В Севастополе возобновили движение паромов и катеров
13:45На подарок дочке: крымчанка попалась на краже хризантем в Симферополе
13:37Аварийная остановка канатной дороги: в Ялте проходят учения спасателей
13:22Рейд в Севастополе перекрыли второй раз за день
13:20Крым в тренде: на полуострове подвели итоги высокого курортного сезона
Лента новостейМолния