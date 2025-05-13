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В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки

В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки - РИА Новости Крым, 13.05.2025

В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки

В Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T15:12

2025-05-13T15:12

2025-05-13T15:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Отмечается, что потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками. Полицейские установили, что к разбою причастен ранее судимый за тяжкое преступление 33-летний житель соседнего региона.В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.Ранее сообщалось, что в Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под судВ Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердакеКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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