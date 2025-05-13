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В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки - РИА Новости Крым, 13.05.2025
В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
В Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T15:12
2025-05-13T15:12
2025-05-13T15:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Отмечается, что потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками. Полицейские установили, что к разбою причастен ранее судимый за тяжкое преступление 33-летний житель соседнего региона.В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.Ранее сообщалось, что в Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Искали с Интерполом: организатор нарколабораторий в Анапе пойдет под судВ Крыму задержан агроном-наркоторговец за выращивание конопли на чердакеКрымчанин вымогал у бывшего работодателя 38 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, разбой, мвд по республике крым, происшествия, новости крыма, уголовный кодекс
В Керчи мужчина трижды пырнул ножом прохожего ради бутылки водки
В Керчи ранее судимый мужчина задержан за нападение на прохожего ради бутылки водки
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Керчи за разбойное нападение на прохожего задержан ранее судимый 33-летний житель соседнего региона. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.
Отмечается, что потерпевший 42-летний керчанин попал в больницу с ножевыми ранениями. По его словам, на него при выходе из магазина напал неизвестный мужчина и отобрал пакет с покупками.
Полицейские установили, что к разбою причастен ранее судимый за тяжкое преступление 33-летний житель соседнего региона.
"Подозреваемый признал свою вину и пояснил, что увидел мужчину, который шел из магазина с пакетом, в котором находилось спиртное и решил его ограбить. Когда потерпевший начал сопротивляться, подозреваемый достал нож и трижды ударил им мужчину, после чего забрал пакет и скрылся с места преступления. Затем он выпил похищенную водку и выбросил пустые бутылки", - уточнили правоохранители.
В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом до одного миллиона рублей.
Ранее сообщалось
, что в Керчи задержаны организатор и исполнитель разбойного нападения на местного жителя. 46-летний друг потерпевшего узнал, что он хранит в сейфе крупную сумму денег, и подговорил своего 32-летнего соседа напасть на своего товарища. Он заранее придумал план действий.
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