https://crimea.ria.ru/20250320/razboynoe-napadenie-na-azs-v-krymu--zloumyshlenniki-poydut-pod-sud-1145076889.html

Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд

Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд - РИА Новости Крым, 20.03.2025

Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд

В Симферопольском районе перед судом предстанет 21-летний местный житель по обвинению в разбое на автозаправочной станции. Об этом сообщили в Прокуратуре... РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T11:28

2025-03-20T11:28

2025-03-20T11:32

новости крыма

симферопольский район

прокуратура республики крым

азс

происшествия

мвд по республике крым

разбой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145077496_194:0:1280:611_1920x0_80_0_0_e02cccca37fea064be569f474b282073.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе перед судом предстанет 21-летний местный житель по обвинению в разбое на автозаправочной станции. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.В октябре 2024 года обвиняемый вместе с товарищем вооружились пистолетами, надели на лица маски и ворвались в помещение АЗС вблизи села Урожайное.Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции. В отношении его друга заведено отдельное производство уголовного дела. Все материалы направлены в Симферопольский районный суд для рассмотрения дела по существу.Ранее сообщалось, что двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартиреАрестован обвиняемый в убийстве таксиста в СудакеВ Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, симферопольский район, прокуратура республики крым, азс, происшествия, мвд по республике крым, разбой