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Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд - РИА Новости Крым, 20.03.2025
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Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд - РИА Новости Крым, 20.03.2025
Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд
В Симферопольском районе перед судом предстанет 21-летний местный житель по обвинению в разбое на автозаправочной станции. Об этом сообщили в Прокуратуре... РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T11:28
2025-03-20T11:32
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мвд по республике крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе перед судом предстанет 21-летний местный житель по обвинению в разбое на автозаправочной станции. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.В октябре 2024 года обвиняемый вместе с товарищем вооружились пистолетами, надели на лица маски и ворвались в помещение АЗС вблизи села Урожайное.Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции. В отношении его друга заведено отдельное производство уголовного дела. Все материалы направлены в Симферопольский районный суд для рассмотрения дела по существу.Ранее сообщалось, что двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму рецидивист избил и ограбил пожилую пару в их же квартиреАрестован обвиняемый в убийстве таксиста в СудакеВ Крыму подросток "обчищал" учителей в школе и жилые дома
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РИА Новости Крым
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новости крыма, симферопольский район, прокуратура республики крым, азс, происшествия, мвд по республике крым, разбой
Разбойное нападение на АЗС в Крыму – злоумышленники пойдут под суд

За разбойное нападение на АЗС в Крыму будут судить 21-летнего местного жителя

11:28 20.03.2025 (обновлено: 11:32 20.03.2025)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымРазбойное нападение на АЗС в Крыму
Разбойное нападение на АЗС в Крыму
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе перед судом предстанет 21-летний местный житель по обвинению в разбое на автозаправочной станции. Об этом сообщили в Прокуратуре Республики Крым.
В октябре 2024 года обвиняемый вместе с товарищем вооружились пистолетами, надели на лица маски и ворвались в помещение АЗС вблизи села Урожайное.
"Направив пистолет на кассира, обвиняемый потребовал выдать деньги из кассового аппарата. Похитив денежные средства в сумме 2600 рублей, мужчины скрылись", – сообщили в прокуратуре.
Злоумышленник был установлен и задержан сотрудниками полиции. В отношении его друга заведено отдельное производство уголовного дела. Все материалы направлены в Симферопольский районный суд для рассмотрения дела по существу.
Ранее сообщалось, что двое жителей Красногвардейского района Крыма вынесли из дома одинокого слепого 66-летнего пенсионера шкатулку с деньгами, которые он копил на операцию по восстановлению зрения.
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Новости КрымаСимферопольский районПрокуратура Республики КрымАЗСПроисшествияМВД по Республике КрымРазбой
 
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