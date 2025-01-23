https://crimea.ria.ru/20250123/arestovan-obvinyaemyy-v-ubiystve-taksista-v-sudake-1143604661.html

Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке

Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке

Обвиняемый в убийстве таксиста рецидивист из Судака заключен под стражу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T18:34

2025-01-23T18:34

2025-01-23T18:10

новости крыма

крым

происшествия

судак

прокуратура республики крым

убийство

арест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143604795_0:95:800:545_1920x0_80_0_0_cbf90740e56171fb6f2e09e36ae1f574.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве таксиста рецидивист из Судака заключен под стражу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.Убийство произошло в Судаке 21 января на фоне ссоры между обвиняемым и его знакомым, который занимался частными извозом. Тело погибшего злоумышленник оставил в районе улицы Южнобережной, где позже оно и было обнаружено, сообщали ранее в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю. Мужчину оперативно задержали, он дал признательные показания.Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, уточнили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаВ Крыму таксист зарезал пассажира и получил срок

крым

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, происшествия, судак, прокуратура республики крым, убийство, арест