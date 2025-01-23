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Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
Обвиняемый в убийстве таксиста рецидивист из Судака заключен под стражу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T18:34
2025-01-23T18:34
2025-01-23T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве таксиста рецидивист из Судака заключен под стражу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.Убийство произошло в Судаке 21 января на фоне ссоры между обвиняемым и его знакомым, который занимался частными извозом. Тело погибшего злоумышленник оставил в районе улицы Южнобережной, где позже оно и было обнаружено, сообщали ранее в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю. Мужчину оперативно задержали, он дал признательные показания.Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, уточнили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаВ Крыму таксист зарезал пассажира и получил срок
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
Обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке заключен под стражу – прокуратура