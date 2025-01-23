Рейтинг@Mail.ru
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250123/arestovan-obvinyaemyy-v-ubiystve-taksista-v-sudake-1143604661.html
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
Обвиняемый в убийстве таксиста рецидивист из Судака заключен под стражу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T18:34
2025-01-23T18:10
новости крыма
крым
происшествия
судак
прокуратура республики крым
убийство
арест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143604795_0:95:800:545_1920x0_80_0_0_cbf90740e56171fb6f2e09e36ae1f574.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве таксиста рецидивист из Судака заключен под стражу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.Убийство произошло в Судаке 21 января на фоне ссоры между обвиняемым и его знакомым, который занимался частными извозом. Тело погибшего злоумышленник оставил в районе улицы Южнобережной, где позже оно и было обнаружено, сообщали ранее в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю. Мужчину оперативно задержали, он дал признательные показания.Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, уточнили в надзорном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под ЯлтойСпрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксистаВ Крыму таксист зарезал пассажира и получил срок
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143604795_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_871f54bc70bf704f68f70ca2d86dee6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, происшествия, судак, прокуратура республики крым, убийство, арест
Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке

Обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке заключен под стражу – прокуратура

18:34 23.01.2025
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымОбвиняемый в убийстве таксиста в Судаке заключен под стражу
Обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке заключен под стражу
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Обвиняемый в убийстве таксиста рецидивист из Судака заключен под стражу. Об этом сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Крыма.
Убийство произошло в Судаке 21 января на фоне ссоры между обвиняемым и его знакомым, который занимался частными извозом. Тело погибшего злоумышленник оставил в районе улицы Южнобережной, где позже оно и было обнаружено, сообщали ранее в Следственном комитете России по Крыму и Севастополю. Мужчину оперативно задержали, он дал признательные показания.

"Сегодня, 23 января 2025 года, с учетом позиции прокурора ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, уточнили в надзорном ведомстве.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два рецидивиста ограбили таксиста и сожгли его машину в лесу под Ялтой
Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
В Крыму таксист зарезал пассажира и получил срок
 
Новости КрымаКрымПроисшествияСудакПрокуратура Республики КрымУбийствоАрест
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:34Арестован обвиняемый в убийстве таксиста в Судаке
18:16"Семейный банк" ВТБ выбрали вдвое больше крымчан
18:06"Его никто не любит": в Раде призвали попрощаться с Зеленским
18:00Смертельное ДТП со школьным автобусом - водитель не уступил дорогу
17:52В Черном море после разлива мазута найдены 49 погибших дельфинов
17:42Размер маткапитала вырастет до 912 000 рублей после индексации в феврале
17:41После ЧП с танкерами необходимо восстановить 280 гектаров пляжей
17:24Путин поручил провести ревизию танкерного флота после ЧС в Черном море
17:11Откачку мазута с "Волгонефти-239" завершат на следующей неделе
17:08Крымский мост сейчас: со стороны Тамани растет очередь
17:04Российский актер Юра Борисов номинирован на "Оскар"
16:55В Крыму завод – участник нацпроекта вдвое поднял зарплату сотрудникам
16:42Крымчанин снимал для украинской разведки места дислокации ВС РФ
16:32Крым вышел в лидеры среди регионов России по доступности детсадов
16:28Запущен отбор проектов по ликвидации разлива мазута в Черном море
16:25Число пострадавших в смертельном ДТП со школьным автобусом выросло до 7
16:16Трамп должен исправить ошибки Байдена по Украине – МИД России
16:08Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый
15:55Стрельба слышна в Феодосии
15:46Верховный суд РФ признал "Правый сектор"* террористической организацией
Лента новостейМолния