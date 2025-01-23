https://crimea.ria.ru/20250123/ubil-taksista-v-sudake-zaderzhan-podozrevaemyy-1143596259.html

Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый

Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.01.2025

Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый

В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 23.01.2025

2025-01-23T16:08

2025-01-23T16:08

2025-01-23T16:16

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судак

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя.Сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти поступило в отделение МВД России по городу Судаку. Сотрудникам Управления уголовного розыска удалось задержать подозреваемого.По информации полиции, подозреваемым оказался 38-летний уроженец Ростовской области, который ранее был неоднократно судим.Осмотр места происшествия и экспертизы подтвердили причастность задержанного к совершенному преступлению.В Следкоме уточняют, что подозреваемый мужчина подрабатывал на стройках. Было возбуждено уголовное дело, и задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства.Следователь готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 годуЖителя Дагестана будут судить за убийство в Севастополе

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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