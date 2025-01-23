https://crimea.ria.ru/20250123/ubil-taksista-v-sudake-zaderzhan-podozrevaemyy-1143596259.html
Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый
Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый
В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:08
2025-01-23T16:08
2025-01-23T16:16
гсу ск россии по крыму и севастополю
крым
происшествия
убийство
новости крыма
судак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143595828_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fc90bad93e1b44ba391e24f1e15296d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя.Сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти поступило в отделение МВД России по городу Судаку. Сотрудникам Управления уголовного розыска удалось задержать подозреваемого.По информации полиции, подозреваемым оказался 38-летний уроженец Ростовской области, который ранее был неоднократно судим.Осмотр места происшествия и экспертизы подтвердили причастность задержанного к совершенному преступлению.В Следкоме уточняют, что подозреваемый мужчина подрабатывал на стройках. Было возбуждено уголовное дело, и задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства.Следователь готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 годуЖителя Дагестана будут судить за убийство в Севастополе
крым
судак
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/17/1143595828_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_372193a28db9d5ff92406971c2524b71.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, происшествия, убийство, новости крыма, судак
Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый
Житель Судака обвиняется в убийстве таксиста
16:08 23.01.2025 (обновлено: 16:16 23.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя.
Сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти поступило в отделение МВД России по городу Судаку. Сотрудникам Управления уголовного розыска удалось задержать подозреваемого.
"Задержанный пояснил, что воспользовался услугами таксиста. В центре города между ними произошел конфликт. В результате мужчина нанес множественные ножевые ранения 77-летнему водителю такси", - сообщают в МВД РФ.
По информации полиции, подозреваемым оказался 38-летний уроженец Ростовской области, который ранее был неоднократно судим.
Осмотр места происшествия и экспертизы подтвердили причастность задержанного к совершенному преступлению.
В Следкоме уточняют, что подозреваемый мужчина подрабатывал на стройках. Было возбуждено уголовное дело, и задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства.
"Вину в преступления он признал, показав на местности, как совершил преступление, куда выбросил нож", - уточняют в Следкоме.
Следователь готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: