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Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.01.2025
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Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый
Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый - РИА Новости Крым, 23.01.2025
Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый
В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя. РИА Новости Крым, 23.01.2025
2025-01-23T16:08
2025-01-23T16:16
гсу ск россии по крыму и севастополю
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убийство
новости крыма
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя.Сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти поступило в отделение МВД России по городу Судаку. Сотрудникам Управления уголовного розыска удалось задержать подозреваемого.По информации полиции, подозреваемым оказался 38-летний уроженец Ростовской области, который ранее был неоднократно судим.Осмотр места происшествия и экспертизы подтвердили причастность задержанного к совершенному преступлению.В Следкоме уточняют, что подозреваемый мужчина подрабатывал на стройках. Было возбуждено уголовное дело, и задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства.Следователь готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменилась ситуация с преступностью в Крыму в 2024 годуЖителя Дагестана будут судить за убийство в Севастополе
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, крым, происшествия, убийство, новости крыма, судак
Убили таксиста: в Судаке задержан подозреваемый

Житель Судака обвиняется в убийстве таксиста

16:08 23.01.2025 (обновлено: 16:16 23.01.2025)
 
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЖитель Судака обвиняется в совершении убийства таксиста
Житель Судака обвиняется в совершении убийства таксиста
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. В Судаке убит таксист, обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю. Об этом сообщает республиканское МВД и Следком Крыма и Севастополя.
Сообщение об обнаружении трупа мужчины с признаками насильственной смерти поступило в отделение МВД России по городу Судаку. Сотрудникам Управления уголовного розыска удалось задержать подозреваемого.
"Задержанный пояснил, что воспользовался услугами таксиста. В центре города между ними произошел конфликт. В результате мужчина нанес множественные ножевые ранения 77-летнему водителю такси", - сообщают в МВД РФ.
По информации полиции, подозреваемым оказался 38-летний уроженец Ростовской области, который ранее был неоднократно судим.
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюЖитель Судака обвиняется в совершении убийства таксиста
Житель Судака обвиняется в совершении убийства таксиста
© ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
Житель Судака обвиняется в совершении убийства таксиста
Осмотр места происшествия и экспертизы подтвердили причастность задержанного к совершенному преступлению.
В Следкоме уточняют, что подозреваемый мужчина подрабатывал на стройках. Было возбуждено уголовное дело, и задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства.

"Вину в преступления он признал, показав на местности, как совершил преступление, куда выбросил нож", - уточняют в Следкоме.

Следователь готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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