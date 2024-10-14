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Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста
Сотрудниками Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержан 19-летний житель Феодосии,... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T15:43
2024-10-14T15:51
следком крыма и севастополя
новости крыма
кировский район крыма
происшествия
такси
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Сотрудниками Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержан 19-летний житель Феодосии, подозреваемый в совершении жестокого убийства таксиста. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и МВД по Республике Крым.По данным ведомств, вечером 11 октября в багажнике автомобиля ВАЗ 21099 на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района местные жители обнаружили труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Погибший – 52-летний местный житель, работавший в такси.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Феодосии во взаимодействии с региональным УФСБ был установлен и оперативно задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах. В пятницу вечером он вызвал такси и попросил отвезти его по указанному им адресу.Правоохранители задержали юношу у дома его друга. При нем находилась сумка с ножом, которым и было совершено преступление. Задержанный признался в содеянном. Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы. По ходатайству следователя суд заключил злоумышленника под стражу.Ранее суд в Крыму приговорил к 17 годам строгого режима жителя Ленинского района, который сжег свою сестру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
кировский район крыма
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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следком крыма и севастополя, новости крыма, кировский район крыма, происшествия, такси, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), убийство, феодосия, арест, мвд по республике крым
Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста

В Крыму по обвинению в жестоком убийстве таксиста задержали 19-летнего юношу – СК

15:43 14.10.2024 (обновлено: 15:51 14.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНож
Нож - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Сотрудниками Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержан 19-летний житель Феодосии, подозреваемый в совершении жестокого убийства таксиста. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и МВД по Республике Крым.
По данным ведомств, вечером 11 октября в багажнике автомобиля ВАЗ 21099 на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района местные жители обнаружили труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Погибший – 52-летний местный житель, работавший в такси.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Феодосии во взаимодействии с региональным УФСБ был установлен и оперативно задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах. В пятницу вечером он вызвал такси и попросил отвезти его по указанному им адресу.

"По пути между водителем и пассажиром завязался конфликт, в ходе которого юноша нанес мужчине несколько ножевых ранений. После он перетащил тело в багажник, бросив автомобиль на проезжей части и похитив у погибшего 1500 рублей", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали юношу у дома его друга. При нем находилась сумка с ножом, которым и было совершено преступление. Задержанный признался в содеянном. Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы. По ходатайству следователя суд заключил злоумышленника под стражу.
Ранее суд в Крыму приговорил к 17 годам строгого режима жителя Ленинского района, который сжег свою сестру.
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