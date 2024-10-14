https://crimea.ria.ru/20241014/spryatal-telo-v-bagazhnik-v-krymu-19-letniy-feodosiets-zarezal-taksista-1141072136.html

Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста

Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Спрятал тело в багажник: в Крыму 19-летний феодосиец зарезал таксиста

Сотрудниками Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержан 19-летний житель Феодосии,... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T15:43

2024-10-14T15:43

2024-10-14T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости Крым. Сотрудниками Управления уголовного розыска республиканского МВД во взаимодействии с региональным УФСБ по горячим следам задержан 19-летний житель Феодосии, подозреваемый в совершении жестокого убийства таксиста. Об этом сообщают региональный главк Следственного комитета РФ и МВД по Республике Крым.По данным ведомств, вечером 11 октября в багажнике автомобиля ВАЗ 21099 на дороге между селами Видное и Журавки Кировского района местные жители обнаружили труп мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Погибший – 52-летний местный житель, работавший в такси.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по г. Феодосии во взаимодействии с региональным УФСБ был установлен и оперативно задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 19-летний житель Феодосии, подрабатывающий поваром в кафе и гостиницах. В пятницу вечером он вызвал такси и попросил отвезти его по указанному им адресу.Правоохранители задержали юношу у дома его друга. При нем находилась сумка с ножом, которым и было совершено преступление. Задержанный признался в содеянном. Собранные оперативниками материалы переданы в следственные органы. По ходатайству следователя суд заключил злоумышленника под стражу.Ранее суд в Крыму приговорил к 17 годам строгого режима жителя Ленинского района, который сжег свою сестру.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тела девочек 2 и 5 лет с ножевыми ранениями нашли в ТольяттиКрымчанин получил 20 лет за зверское убийство двух своих родственницВ Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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