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В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша - РИА Новости Крым, 13.04.2023
В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша
48-летний ранее судимый житель Джанкоя убил подругу своей сожительницы и закопал тело на берегу Сиваша. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, за это он... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T11:57
2023-04-13T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. 48-летний ранее судимый житель Джанкоя убил подругу своей сожительницы и закопал тело на берегу Сиваша. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, за это он отправится в колонию.Как установил суд, осенью 2020 года мужчина поссорился со знакомой своей сожительницы - 34-летней уроженкой Севастополя - и избил ее. Удары по голове и туловищу оказались смертельными, от полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда злоумышленник решил скрыть следы преступления и вывез тело в багажнике своего "ВАЗа" на побережье озера Сиваш, где закопал.Ранее пенсионер из Джанкойского района задушил жену и закопал ее тело в сарае. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима. У супругов остались двое малолетних детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской областиВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, происшествия, приговор, крым, новости, новости крыма
В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

Прокуратура: житель Джанкоя отправится в колонию за убийство знакомой

11:57 13.04.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. 48-летний ранее судимый житель Джанкоя убил подругу своей сожительницы и закопал тело на берегу Сиваша. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, за это он отправится в колонию.
Как установил суд, осенью 2020 года мужчина поссорился со знакомой своей сожительницы - 34-летней уроженкой Севастополя - и избил ее. Удары по голове и туловищу оказались смертельными, от полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда злоумышленник решил скрыть следы преступления и вывез тело в багажнике своего "ВАЗа" на побережье озера Сиваш, где закопал.
"Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу", - сообщили в прокуратуре.
Ранее пенсионер из Джанкойского района задушил жену и закопал ее тело в сарае. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима. У супругов остались двое малолетних детей.
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