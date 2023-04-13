https://crimea.ria.ru/20230413/v-dzhankoe-retsidivist-ubil-znakomuyu-i-zakopal-telo-na-beregu-sivasha-1128153838.html

В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша - РИА Новости Крым, 13.04.2023

В Джанкое рецидивист убил знакомую и закопал тело на берегу Сиваша

48-летний ранее судимый житель Джанкоя убил подругу своей сожительницы и закопал тело на берегу Сиваша. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, за это он... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T11:57

2023-04-13T11:57

2023-04-13T11:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. 48-летний ранее судимый житель Джанкоя убил подругу своей сожительницы и закопал тело на берегу Сиваша. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, за это он отправится в колонию.Как установил суд, осенью 2020 года мужчина поссорился со знакомой своей сожительницы - 34-летней уроженкой Севастополя - и избил ее. Удары по голове и туловищу оказались смертельными, от полученных травм женщина скончалась на месте. Тогда злоумышленник решил скрыть следы преступления и вывез тело в багажнике своего "ВАЗа" на побережье озера Сиваш, где закопал.Ранее пенсионер из Джанкойского района задушил жену и закопал ее тело в сарае. Следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима. У супругов остались двое малолетних детей. Читайте также на РИА Новости Крым:Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской областиВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийствоВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, происшествия, приговор, крым, новости, новости крыма