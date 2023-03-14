https://crimea.ria.ru/20230314/pytalsya-zarezat-iz-revnosti--v-krymu-nakazali-zhitelya-orlovskoy-oblasti-1127533062.html

Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области

Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области - РИА Новости Крым, 14.03.2023

Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области

Уроженец Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства девушки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 14.03.2023

2023-03-14T15:09

2023-03-14T15:09

2023-03-14T15:09

прокуратура республики крым

крым

происшествия

новости

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_57619a6440ed2f588c2325db024a32bd.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уроженец Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства девушки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Подсудимый, вооружившись ножом, прибыл к дому своей знакомой и завязал с ней разговор. После короткого диалога девушка попыталась уйти, но в ответ мужчина набросился на нее с ножом. Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Она воспользовалась этим и убежала. В тот же день нападавший был задержан.Суд по итогам рассмотрения дела приговорил мужчину к 6, 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицоВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушкиВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство

https://crimea.ria.ru/20230309/v-krymu-pedofila-prigovorili-k-14-godam-kolonii-1127433497.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крым, происшествия, новости, новости крыма