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Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области - РИА Новости Крым, 14.03.2023
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Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
Уроженец Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства девушки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T15:09
2023-03-14T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уроженец Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства девушки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Подсудимый, вооружившись ножом, прибыл к дому своей знакомой и завязал с ней разговор. После короткого диалога девушка попыталась уйти, но в ответ мужчина набросился на нее с ножом. Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Она воспользовалась этим и убежала. В тот же день нападавший был задержан.Суд по итогам рассмотрения дела приговорил мужчину к 6, 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицоВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушкиВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство
https://crimea.ria.ru/20230309/v-krymu-pedofila-prigovorili-k-14-godam-kolonii-1127433497.html
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96
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, крым, происшествия, новости, новости крыма
Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области

Житель Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства в Крыму

15:09 14.03.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уроженец Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства девушки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Подсудимый, вооружившись ножом, прибыл к дому своей знакомой и завязал с ней разговор. После короткого диалога девушка попыталась уйти, но в ответ мужчина набросился на нее с ножом. Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Она воспользовалась этим и убежала. В тот же день нападавший был задержан.
Суд по итогам рассмотрения дела приговорил мужчину к 6, 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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