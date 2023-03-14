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Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области - РИА Новости Крым, 14.03.2023
Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
Уроженец Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства девушки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 14.03.2023
2023-03-14T15:09
2023-03-14T15:09
2023-03-14T15:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости Крым. Уроженец Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства девушки в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.Инцидент произошел в сентябре 2022 года. Подсудимый, вооружившись ножом, прибыл к дому своей знакомой и завязал с ней разговор. После короткого диалога девушка попыталась уйти, но в ответ мужчина набросился на нее с ножом. Клинок ножа сломался и застрял в теле пострадавшей. Она воспользовалась этим и убежала. В тот же день нападавший был задержан.Суд по итогам рассмотрения дела приговорил мужчину к 6, 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Приговор в законную силу пока не вступил.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пьяный ревнивец ударил жену ножом в лицоВ Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушкиВ Феодосии на девять лет осудили москвича за пьяное убийство
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, крым, происшествия, новости, новости крыма
Пытался зарезать из ревности – в Крыму наказали жителя Орловской области
Житель Орловской области приговорен к 6,6 годам колонии за попытку убийства в Крыму