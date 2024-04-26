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Главные новости Крыма: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2024
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Главные новости Крыма: 26 апреля
Главные новости Крыма: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Главные новости Крыма: 26 апреля
В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам. Матчи двух крымских футбольных клубов были перенесены из-за массового заболевания... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T23:16
2024-04-26T23:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам. Матчи двух крымских футбольных клубов были перенесены из-за массового заболевания футболистов. В Севастополе к общественным работам приговорен граффитист, нарисовавший котика на боевом орудии. В Крыму подешевели яйца и подрожали медикаменты. В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу немецкого генерала Йенеке.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе задержана сотрудница инспекции по маломерным судамФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам Главка МЧС России по Севастополю. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным силовиков, начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС в сентябре 2023 года выполнила незаконное указание руководителей центра и проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку.Массовое отравление футболистов в КрымуФутболисты крымских клубов "Таврия" и "Спарта-КТ" массово отравились, назначенные на ближайшее время матчи перенесены на резервные дни. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.По факту массового заболевания игроков начато эпидрасследование, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.В Севастополе осужден граффитист за рисунок на орудии эсминца37-летний житель Москвы приговорен к обязательным работам за граффити, которое он нанес на 130-мм пушку 11-ой береговой батареи в музее "Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии" в Севастополе. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Он признан виновным в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр.В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаментыРост объема производства некоторых продовольственных позиций привел к остановке роста цен в Крыму, инфляция в регионе в марте почти не изменилась, сообщили в пятницу в Отделении Банка России по республике.При этом зафиксирован рост стоимости некоторых непродовольственных товаров и услуг. В частности, медикаменты, стройматериалы и автошины подорожали в годовом выражении больше, чем в феврале.В Севастополь привезли рассекреченные материалы о фашисте ЙенекеУникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом рассказала замдиректора учреждения по научной работе Анна Селиванова."Буквально на днях мы получили новые документы – следственное дело Йенеке, командующего 17-й немецкой армией, полностью рассекречено центральным архивом ФСБ и к нам в музей попали новые бесценные материалы", - сообщила она.
https://crimea.ria.ru/20240426/v-krym-zapuskayut-sezonnyy-poezd-iz-volgograda-1136892720.html
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Новости
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https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
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крым, новости крыма, главное за день, общество, севастополь, уфсб россии по республике крым и городу севастополю, происшествия, фашизм, инфляция, цены в крыму, вандалы, вандализм, футбол, роспотребнадзор, здравоохранение в крыму и севастополе
Главные новости Крыма: 26 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 26 апреля

23:16 26.04.2024 (обновлено: 23:18 26.04.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФутбол. Архивное фото.
Футбол. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам. Матчи двух крымских футбольных клубов были перенесены из-за массового заболевания футболистов. В Севастополе к общественным работам приговорен граффитист, нарисовавший котика на боевом орудии. В Крыму подешевели яйца и подрожали медикаменты. В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу немецкого генерала Йенеке.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

В Севастополе задержана сотрудница инспекции по маломерным судам

ФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам Главка МЧС России по Севастополю. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
По данным силовиков, начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС в сентябре 2023 года выполнила незаконное указание руководителей центра и проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку.
Поезд Таврия
17:06
В Крым запускают сезонный поезд из Волгограда

Массовое отравление футболистов в Крыму

Футболисты крымских клубов "Таврия" и "Спарта-КТ" массово отравились, назначенные на ближайшее время матчи перенесены на резервные дни. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.
По факту массового заболевания игроков начато эпидрасследование, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

В Севастополе осужден граффитист за рисунок на орудии эсминца

37-летний житель Москвы приговорен к обязательным работам за граффити, которое он нанес на 130-мм пушку 11-ой береговой батареи в музее "Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии" в Севастополе. Об этом сообщили в городской прокуратуре.
Он признан виновным в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр.
Работа линии по производству инсулина - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
15:12
Смерть человека из-за аналога инсулина в Крыму назвали фейком

В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаменты

Рост объема производства некоторых продовольственных позиций привел к остановке роста цен в Крыму, инфляция в регионе в марте почти не изменилась, сообщили в пятницу в Отделении Банка России по республике.
При этом зафиксирован рост стоимости некоторых непродовольственных товаров и услуг. В частности, медикаменты, стройматериалы и автошины подорожали в годовом выражении больше, чем в феврале.

В Севастополь привезли рассекреченные материалы о фашисте Йенеке

Уникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом рассказала замдиректора учреждения по научной работе Анна Селиванова.
"Буквально на днях мы получили новые документы – следственное дело Йенеке, командующего 17-й немецкой армией, полностью рассекречено центральным архивом ФСБ и к нам в музей попали новые бесценные материалы", - сообщила она.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
14:05Радио "Спутник в Крыму"
Ракеты ATACMS у Киева: есть ли угроза для Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
23:16Главные новости Крыма: 26 апреля
23:02Автотранспорт пустили по Крымскому мосту
22:55Главное за день: 26 апреля
22:54Под завалами дома в Токмаке нашли погибшего
22:47Под Киевом пьяный глава райадминистрации сбил четырех человек
22:31На Крымском мосту полностью перекрыто движение автотранспорта
21:59Стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на многоэтажку в Токмаке
21:47Бельгия передумала: истребители F-16 отправят в Украину до конца года
21:38От солнца к ливням: прогноз погоды для Крыма на выходные
21:20Крымский мост открыт
21:18В Каховке снаряд ВСУ попал в частный дом - погиб человек
21:05В США закончились комплексы Patriot: ПВО для Украины нет
20:55Движение по Крымскому мосту перекрыто
20:54На ЗАЭС оценили угрозу радиационной аварии из-за обстрелов ВСУ
20:38Зачем Польше нужны системы ПРО у границ с Калининградом
20:37При обстреле Донецка погиб мирный житель
20:15В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу фашиста Йенеке
19:50ВСУ формируют новые бригады – Зеленский требует ракет
19:23Как на майские праздники будут работать больницы и поликлиники Крыма
19:06Как изменится отношение США к БРИКС в случае победы Трампа - эксперт
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