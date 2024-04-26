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Главные новости Крыма: 26 апреля

Главные новости Крыма: 26 апреля - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Главные новости Крыма: 26 апреля

В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам. Матчи двух крымских футбольных клубов были перенесены из-за массового заболевания... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T23:16

2024-04-26T23:16

2024-04-26T23:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам. Матчи двух крымских футбольных клубов были перенесены из-за массового заболевания футболистов. В Севастополе к общественным работам приговорен граффитист, нарисовавший котика на боевом орудии. В Крыму подешевели яйца и подрожали медикаменты. В Севастополь привезли рассекреченные материалы по делу немецкого генерала Йенеке.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Севастополе задержана сотрудница инспекции по маломерным судамФСБ задержала сотрудницу центра Государственной инспекции по маломерным судам Главка МЧС России по Севастополю. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенных группой лиц по предварительному сговору, сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.По данным силовиков, начальник отдела контрольно-надзорной деятельности центра ГИМС в сентябре 2023 года выполнила незаконное указание руководителей центра и проставила кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами оценку.Массовое отравление футболистов в КрымуФутболисты крымских клубов "Таврия" и "Спарта-КТ" массово отравились, назначенные на ближайшее время матчи перенесены на резервные дни. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.По факту массового заболевания игроков начато эпидрасследование, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.В Севастополе осужден граффитист за рисунок на орудии эсминца37-летний житель Москвы приговорен к обязательным работам за граффити, которое он нанес на 130-мм пушку 11-ой береговой батареи в музее "Казематы, в которых находились командные пункты береговой обороны Черноморского флота и Приморской армии" в Севастополе. Об этом сообщили в городской прокуратуре.Он признан виновным в повреждении объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр.В Крыму подешевели яйца и подорожали медикаментыРост объема производства некоторых продовольственных позиций привел к остановке роста цен в Крыму, инфляция в регионе в марте почти не изменилась, сообщили в пятницу в Отделении Банка России по республике.При этом зафиксирован рост стоимости некоторых непродовольственных товаров и услуг. В частности, медикаменты, стройматериалы и автошины подорожали в годовом выражении больше, чем в феврале.В Севастополь привезли рассекреченные материалы о фашисте ЙенекеУникальные материалы из рассекреченного дела немецкого военачальника, генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке поступили в Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя. Об этом рассказала замдиректора учреждения по научной работе Анна Селиванова."Буквально на днях мы получили новые документы – следственное дело Йенеке, командующего 17-й немецкой армией, полностью рассекречено центральным архивом ФСБ и к нам в музей попали новые бесценные материалы", - сообщила она.

https://crimea.ria.ru/20240426/v-krym-zapuskayut-sezonnyy-poezd-iz-volgograda-1136892720.html

https://crimea.ria.ru/20240426/smert-cheloveka-iz-za-analoga-insulina-v-krymu-nazvali-feykom-1136885406.html

https://crimea.ria.ru/20240426/rakety-atacms-u-kieva-est-li-ugroza-dlya-kryma-1136882285.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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