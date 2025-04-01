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Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине

Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине

Путь к восстановлению мира на Украине далек, но первый шаг, хотя и не очень большой, в этом направлении уже сделан. Об этом заявил министр иностранных дел Китая РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T09:40

2025-04-01T09:40

2025-04-01T09:40

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китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Путь к восстановлению мира на Украине далек, но первый шаг, хотя и не очень большой, в этом направлении уже сделан. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, как Пекин оценивает идеи президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и состоявшиеся между российским и американским лидерами телефонные разговоры, глава китайского дипведомства указал, что КНР выступает за политическое урегулирование посредством диалога и переговоров и поддерживает любые усилия, нацеленные на восстановление мира. Такая позиция, по словам Ван И, "соответствует чаяниям большинства стран мирового сообщества".Глава МИД Китая обратил внимание на неоднократные заявления российской стороны, в частности президента Владимира Путина о том, что Москва не отказывалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта. Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам, отметил Ван И.Министр отметил, что стороны по целому ряду ключевых вопросов "все еще значительно расходятся", и "путь к восстановлению мира далек"."Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего странами Глобального Юга играть конструктивную роль в урегулировании. Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения", - добавил Ван И.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по украинскому урегулированию являются искренними попытками поиска решения по достижению мира. Эти попытки, по словам российского лидера, являются сбалансированными и ничего не навязывающими ни одной из сторон.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по Украине: новые заявления ТрампаТрамп пригрозил России новыми санкциямиРоссия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, ван и, внешняя политика, новости