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Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине
Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине
Путь к восстановлению мира на Украине далек, но первый шаг, хотя и не очень большой, в этом направлении уже сделан. Об этом заявил министр иностранных дел Китая РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T09:40
2025-04-01T09:40
россия
китай
ван и
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Путь к восстановлению мира на Украине далек, но первый шаг, хотя и не очень большой, в этом направлении уже сделан. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости.Отвечая на вопрос о том, как Пекин оценивает идеи президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и состоявшиеся между российским и американским лидерами телефонные разговоры, глава китайского дипведомства указал, что КНР выступает за политическое урегулирование посредством диалога и переговоров и поддерживает любые усилия, нацеленные на восстановление мира. Такая позиция, по словам Ван И, "соответствует чаяниям большинства стран мирового сообщества".Глава МИД Китая обратил внимание на неоднократные заявления российской стороны, в частности президента Владимира Путина о том, что Москва не отказывалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта. Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам, отметил Ван И.Министр отметил, что стороны по целому ряду ключевых вопросов "все еще значительно расходятся", и "путь к восстановлению мира далек"."Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего странами Глобального Юга играть конструктивную роль в урегулировании. Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения", - добавил Ван И.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по украинскому урегулированию являются искренними попытками поиска решения по достижению мира. Эти попытки, по словам российского лидера, являются сбалансированными и ничего не навязывающими ни одной из сторон.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сделка по Украине: новые заявления ТрампаТрамп пригрозил России новыми санкциямиРоссия и США продолжают диалог по украинскому урегулированию – Кремль
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россия, китай, ван и, внешняя политика, новости
Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на Украине

Китай хочет искоренить причины украинского кризиса путем диалога – МИД КНР

09:40 01.04.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтраны мира. Китай
Страны мира. Китай - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Путь к восстановлению мира на Украине далек, но первый шаг, хотя и не очень большой, в этом направлении уже сделан. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в интервью РИА Новости.
Отвечая на вопрос о том, как Пекин оценивает идеи президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию и состоявшиеся между российским и американским лидерами телефонные разговоры, глава китайского дипведомства указал, что КНР выступает за политическое урегулирование посредством диалога и переговоров и поддерживает любые усилия, нацеленные на восстановление мира. Такая позиция, по словам Ван И, "соответствует чаяниям большинства стран мирового сообщества".
Глава МИД Китая обратил внимание на неоднократные заявления российской стороны, в частности президента Владимира Путина о том, что Москва не отказывалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта. Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам, отметил Ван И.
"Президент Путин и президент Трамп уже дважды говорили по телефону, контактируют команды Москвы и Вашингтона, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты. Шаг в сторону мира, хотя не такой уж большой, но конструктивный – стоит его сделать", - сказал он.
Министр отметил, что стороны по целому ряду ключевых вопросов "все еще значительно расходятся", и "путь к восстановлению мира далек".
"Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего странами Глобального Юга играть конструктивную роль в урегулировании. Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения", - добавил Ван И.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что мирные инициативы Китая, Бразилии и ЮАР по украинскому урегулированию являются искренними попытками поиска решения по достижению мира. Эти попытки, по словам российского лидера, являются сбалансированными и ничего не навязывающими ни одной из сторон.
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