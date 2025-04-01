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ВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России

ВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России - РИА Новости Крым, 01.04.2025

ВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях,... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T11:45

2025-04-01T11:45

2025-04-01T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях, сообщает Минобороны РФ."В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА (не менее четырех сбросов боеприпасов) на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке произошло прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района", - говорится в сообщении.Также в Белгородской области в результате удара украинского дрона по комплектной трансформаторной подстанции в населенном пункте Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения более 1200 потребителей в Грайворонском районе.Накануне боевики ВСУ дважды наносили удары по энергетическим объектам в Брянской области .В субботу, 29 марта, ВСУ несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области.Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФМораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовКонфликт на Украине мог привести к третьей мировой войне – Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), энергетика, россия