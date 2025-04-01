ВСУ атаковали энергетические объекты в двух регионах России
ВСУ атаковали электроподстанции в Запорожской и Белгородской областях - Минобороны
11:45 01.04.2025 (обновлено: 11:47 01.04.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийОператор беспилотника ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Запорожской и Белгородской областях, сообщает Минобороны РФ.
"В Запорожской области в результате атаки украинского БПЛА (не менее четырех сбросов боеприпасов) на электроподстанцию 35 кВ в Новогорьевке произошло прекращение электроснабжения бытовых потребителей в двух населенных пунктах Токмаковского района", - говорится в сообщении.
Также в Белгородской области в результате удара украинского дрона по комплектной трансформаторной подстанции в населенном пункте Смородино произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ с прекращением электроснабжения более 1200 потребителей в Грайворонском районе.
В Минобороны констатировали, что киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России, несмотря на свои публичные заявления о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине.
Накануне боевики ВСУ дважды наносили удары по энергетическим объектам в Брянской области .
В субботу, 29 марта, ВСУ несколько раз атаковали электросети, подстанции и трансформаторы в Белгородской области.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: