https://crimea.ria.ru/20250401/putin-i-si-tszinpin-nastroeny-ukreplyat-svyazku-rossii-i-kitaya--lavrov-1145356864.html
Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – Лавров
Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – Лавров - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – Лавров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на последовательное укрепление российско-китайских связей. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T12:26
2025-04-01T12:26
2025-04-01T12:31
сергей лавров
политика
россия
китай
владимир путин (политик)
си цзиньпин (председатель кнр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/10/1128212644_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ecba69c5b1ce0a6e9b332f6ef90736ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на последовательное укрепление российско-китайских связей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И.Российский министр также выразил согласие с позицией Пекина о том, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран является "константой, а не переменной величиной".Лавров добавил, что встречи президента Путина и Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для дальнейшего развития российско-китайских отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям.По его словам, "видим ответственность Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене, в этом страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время развития мировой политики".Министр иностранных дел Китая Ван И находится в России с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на УкраинеОт России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД КитаяПутин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину
россия
китай
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/10/1128212644_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a822c113e715bb02ba9060a2c6c045f0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, политика, россия, китай, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр)
Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – Лавров
Путин и Си Цзиньпин укрепляют партнерство России и Китая – Лавров
12:26 01.04.2025 (обновлено: 12:31 01.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на последовательное укрепление российско-китайских связей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И.
"Недавно в ходе контакта по видеоконференцсвязи, до этого был телефонный разговор, Владимир Путин и Си Цзиньпин вновь подтвердили обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-китайской связки. Мы приложим все усилия для эффективной реализации их договоренностей", - сказал Лавров.
Российский министр также выразил согласие с позицией Пекина о том, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран является "константой, а не переменной величиной".
Лавров добавил, что встречи президента Путина и Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для дальнейшего развития российско-китайских отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям.
"Россию и Китай объединяют не только историческое боевое братство, протяженная общая граница, но и многовековые традиции добрососедства, широкая общность национальных интересов", - подчеркнул глава МИД РФ.
По его словам, "видим ответственность Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене, в этом страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время развития мировой политики".
Министр иностранных дел Китая Ван И находится в России с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: