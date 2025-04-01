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Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – Лавров

Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – Лавров - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Путин и Си Цзиньпин настроены укреплять связку России и Китая – Лавров

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на последовательное укрепление российско-китайских связей. Об этом заявил министр... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T12:26

2025-04-01T12:26

2025-04-01T12:31

сергей лавров

политика

россия

китай

владимир путин (политик)

си цзиньпин (председатель кнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин настроены на последовательное укрепление российско-китайских связей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров с китайским коллегой Ван И.Российский министр также выразил согласие с позицией Пекина о том, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие двух стран является "константой, а не переменной величиной".Лавров добавил, что встречи президента Путина и Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для дальнейшего развития российско-китайских отношений, которые благодаря двум лидерам вышли на беспрецедентный уровень и продолжают динамично развиваться по всем направлениям.По его словам, "видим ответственность Москвы и Пекина за тесную координацию на международной арене, в этом страны мирового большинства видят самый существенный стабилизирующий фактор в это непростое время развития мировой политики".Министр иностранных дел Китая Ван И находится в России с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Китай оценил инициативы Трампа по урегулированию на УкраинеОт России и США зависит конфигурация мироустройства - глава МИД КитаяПутин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские переговоры и Украину

россия

китай

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, политика, россия, китай, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр)