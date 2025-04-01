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Армия России освободила Разлив в ДНР - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Армия России освободила Разлив в ДНР
Армия России освободила Разлив в ДНР - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Армия России освободила Разлив в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T12:08
2025-04-01T12:13
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины)
Армия России освободила Разлив в ДНР

Армия России освободила Разлив в ДНР - Минобороны

12:08 01.04.2025 (обновлено: 12:13 01.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота сводной артиллерийской группы "Пресса" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа сводной артиллерийской группы Пресса спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Разлив Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.
В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.
Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.
До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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