https://crimea.ria.ru/20250401/armiya-rossii-osvobodila-razliv-v-dnr-1145356485.html

Армия России освободила Разлив в ДНР

Армия России освободила Разлив в ДНР - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Армия России освободила Разлив в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T12:08

2025-04-01T12:08

2025-04-01T12:13

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

вооруженные силы россии

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Разлив в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российскими военными двух населенных пунктов в ДНР и Запорожской области.В пятницу подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области.Еще днем ранее подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, потери всу , всу (вооруженные силы украины)