https://crimea.ria.ru/20250328/naselennyy-punkt-krasnoe-pervoe-v-kharkovskoy-oblasti-osvobozhden--1145299253.html

Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден

Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден - РИА Новости Крым, 28.03.2025

Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден

Российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2025

2025-03-28T14:17

2025-03-28T14:17

2025-03-28T14:17

россия

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вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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