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Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден - РИА Новости Крым, 28.03.2025
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Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден
Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден - РИА Новости Крым, 28.03.2025
Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден
Российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2025
2025-03-28T14:17
2025-03-28T14:17
россия
новости сво
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, новости сво, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), украина
Населенный пункт Красное Первое в Харьковской области освобожден

Минобороны: освобожден населенный пункт Красное Первое в Харьковской области

14:17 28.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Красное Первое Харьковской области", - говорится в сообщении.
Накануне подразделения группировки войск "Днепр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Малые Щербаки Запорожской области. А силы группировки "Запад" взяли под контроль Мирное в Донецкой Народной Республике.
До этого стало известно о взятии под контроль населенного пункта Срибное в ДНР. Неделей ранее было освобождено Степовое в Запорожской области.
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РоссияНовости СВОХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Украина
 
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