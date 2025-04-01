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Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк
Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк
Информация о новых выплатах при рождении детей, а также беременным школьницам на Кубани является фейковой. Об этом во вторник сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T17:27
2025-04-01T17:27
2025-04-01T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Информация о новых выплатах при рождении детей, а также беременным школьницам на Кубани является фейковой. Об этом во вторник сообщили в региональном оперштабе.На самом деле в Краснодарском крае в дополнение к федеральным введено много настоящих мер поддержки семей с детьми, подчеркнули в оперштабе.В частности региональный материнский капитал на третьего и последующих детей на Кубани составляет 160 707 рублей, школьникам и детям из многодетных семей положен бесплатный проезд в общественном транспорте, многодетным семьям компенсируют часть стоимости затрат на обучение детей по программам среднего профессионального образования. Кроме того, в регионе предусмотрена ежегодная денежная выплата многодетным семьям, детям отдельных категорий предоставляют бесплатные путевки в санатории и лагеря и компенсируют их стоимость.С полным перечнем и подробным описанием действующих мер социальной поддержки жителям Кубани предлагают ознакомиться на официальном сайте краевого минсоцразвития.В Краснодарском крае ранее опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейкБеженцы из Газы в Крыму – новый фейкВ Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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кубань, фейк, новости, происшествия, общество
Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк
Информация о выплатах беременным школьницам на Кубани является фейком - оперштаб
17:27 01.04.2025 (обновлено: 19:18 01.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Информация о новых выплатах при рождении детей, а также беременным школьницам на Кубани является фейковой. Об этом во вторник сообщили в региональном оперштабе.
"В Telegram-каналах, соцсетях и некоторых СМИ распространяется информация, якобы губернатор Краснодарского края подписал постановление о новой выплате при рождении ребенка. А в некоторых СМИ публикации вышли с "доработанным" заголовком, что выплаты полагаются беременным школьницам. Это "постановление" – очередная подделка, составленная безграмотно и с ошибками", - сказано в сообщении.
На самом деле в Краснодарском крае в дополнение к федеральным введено много настоящих мер поддержки семей с детьми, подчеркнули в оперштабе.
В частности региональный материнский капитал на третьего и последующих детей на Кубани составляет 160 707 рублей, школьникам и детям из многодетных семей положен бесплатный проезд в общественном транспорте, многодетным семьям компенсируют часть стоимости затрат на обучение детей по программам среднего профессионального образования. Кроме того, в регионе предусмотрена ежегодная денежная выплата многодетным семьям, детям отдельных категорий предоставляют бесплатные путевки в санатории и лагеря и компенсируют их стоимость.
С полным перечнем и подробным описанием действующих мер социальной поддержки жителям Кубани предлагают ознакомиться на официальном сайте краевого минсоцразвития.
В Краснодарском крае ранее опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы
в Черном море.
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