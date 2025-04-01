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Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк

Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк

Информация о новых выплатах при рождении детей, а также беременным школьницам на Кубани является фейковой. Об этом во вторник сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T17:27

2025-04-01T17:27

2025-04-01T19:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. Информация о новых выплатах при рождении детей, а также беременным школьницам на Кубани является фейковой. Об этом во вторник сообщили в региональном оперштабе.На самом деле в Краснодарском крае в дополнение к федеральным введено много настоящих мер поддержки семей с детьми, подчеркнули в оперштабе.В частности региональный материнский капитал на третьего и последующих детей на Кубани составляет 160 707 рублей, школьникам и детям из многодетных семей положен бесплатный проезд в общественном транспорте, многодетным семьям компенсируют часть стоимости затрат на обучение детей по программам среднего профессионального образования. Кроме того, в регионе предусмотрена ежегодная денежная выплата многодетным семьям, детям отдельных категорий предоставляют бесплатные путевки в санатории и лагеря и компенсируют их стоимость.С полным перечнем и подробным описанием действующих мер социальной поддержки жителям Кубани предлагают ознакомиться на официальном сайте краевого минсоцразвития.В Краснодарском крае ранее опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы в Черном море.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Маски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейкБеженцы из Газы в Крыму – новый фейкВ Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кубань, фейк, новости, происшествия, общество