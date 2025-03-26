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Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк
Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк
В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы в Черном море. Соответствующую информацию опубликовал оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T11:52
2025-03-26T11:52
краснодарский край
черное море
фейк
экология
новости
роспотребнадзор
общество
рыба
рыболовство
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы в Черном море. Соответствующую информацию опубликовал оперштаб Кубани.Отмечается, что фейковый материал в социальных сетях "подтверждается" поддельным указом главного государственного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной. В самом ведомстве эту информацию опровергли, указав на ряд ошибок в фейковом документе.Более того, в оперштабе подчеркнули, что надзор в сфере обращения с водными биологическими ресурсами осуществляет не региональное управления Роспотребнадзора, а Федеральное агентство по рыболовству. И по результатам лабораторных исследований черноморская рыба безопасна для здоровья людей. "Более того – такие исследования проводятся на постоянной основе и никакого превышение вредных веществ в улове до сих пор не обнаружили", - уточнили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беженцы из Газы в Крыму – новый фейкМаски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейкАферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы МЧС Крыма
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краснодарский край, черное море, фейк, экология, новости, роспотребнадзор, общество, рыба, рыболовство, новости
Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк

В Краснодарском крае назвали фейком запрет Роспотребнадзора на вылов рыбы в Черном море

11:52 26.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибрежный лов рыбы в Черном море
Прибрежный лов рыбы в Черном море - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы в Черном море. Соответствующую информацию опубликовал оперштаб Кубани.
Отмечается, что фейковый материал в социальных сетях "подтверждается" поддельным указом главного государственного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной. В самом ведомстве эту информацию опровергли, указав на ряд ошибок в фейковом документе.
"Сам документ составлен безграмотно, например, в нем упоминается несуществующее "министерство экологии Краснодарского края". Такой структуры в регионе нет. В целом формулировки не соответствуют тем, которые используют при составлении нормативно-правовых актов подобного рода", - указывается в сообщении.
Более того, в оперштабе подчеркнули, что надзор в сфере обращения с водными биологическими ресурсами осуществляет не региональное управления Роспотребнадзора, а Федеральное агентство по рыболовству. И по результатам лабораторных исследований черноморская рыба безопасна для здоровья людей.
"Более того – такие исследования проводятся на постоянной основе и никакого превышение вредных веществ в улове до сих пор не обнаружили", - уточнили в оперштабе.
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Краснодарский крайЧерное мореФейкЭкологияНовостиРоспотребнадзорОбществоРыбаРыболовствоНовости
 
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