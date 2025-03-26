https://crimea.ria.ru/20250326/zapret-na-vylov-ryby-v-chernom-more--novyy-feyk-1145235791.html

Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк

Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейк

В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы в Черном море. Соответствующую информацию опубликовал оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T11:52

2025-03-26T11:52

2025-03-26T11:52

краснодарский край

черное море

фейк

экология

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роспотребнадзор

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рыба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае опровергли информацию о якобы запрете на вылов рыбы в Черном море. Соответствующую информацию опубликовал оперштаб Кубани.Отмечается, что фейковый материал в социальных сетях "подтверждается" поддельным указом главного государственного санитарного врача Краснодарского края Марии Потемкиной. В самом ведомстве эту информацию опровергли, указав на ряд ошибок в фейковом документе.Более того, в оперштабе подчеркнули, что надзор в сфере обращения с водными биологическими ресурсами осуществляет не региональное управления Роспотребнадзора, а Федеральное агентство по рыболовству. И по результатам лабораторных исследований черноморская рыба безопасна для здоровья людей. "Более того – такие исследования проводятся на постоянной основе и никакого превышение вредных веществ в улове до сих пор не обнаружили", - уточнили в оперштабе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беженцы из Газы в Крыму – новый фейкМаски и обязательные прививки от COVID - на Кубани новый фейкАферисты рассылают фейковые сообщения от имени главы МЧС Крыма

краснодарский край

черное море

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, черное море, фейк, экология, новости, роспотребнадзор, общество, рыба, рыболовство, новости