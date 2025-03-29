https://crimea.ria.ru/20250329/shest-nelegalnykh-migrantov-nashli-na-dachakh-v-sevastopole-1145311867.html

Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе

Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе

Шесть незаконных мигрантов выявили силовики в ходе рейда в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T13:41

2025-03-29T13:41

2025-03-29T13:41

севастополь

нелегальные мигранты

мигранты

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общество

новости севастополя

миграционная политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Шесть незаконных мигрантов выявили силовики в ходе рейда в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.В субботу утром он предупреждал жителей и гостей города о проведении масштабного комплекса режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства.Кроме того, в ходе режимных мероприятий были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения, сообщил губернатор, отметив, что камеры уже демонтировали."По решению Оперштаба подобные мероприятия силовые ведомства продолжат и в других районах города", - подытожил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну – указФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней АзииЧисло выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД

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севастополь, нелегальные мигранты, мигранты, михаил развожаев, общество, новости севастополя, миграционная политика