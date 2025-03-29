Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
В Севастополе силовики обнаружили шесть мигрантов и незаконные видеокамеры
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Шесть незаконных мигрантов выявили силовики в ходе рейда в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
В субботу утром он предупреждал жителей и гостей города о проведении масштабного комплекса режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства.
"В Гагаринском районе, на территории и в окружении садовых товариществ "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и "Боевик" силовые ведомства провели проверку около 1500 участков и жилых строений. Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство", - написал он по итогам рейда.
Кроме того, в ходе режимных мероприятий были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения, сообщил губернатор, отметив, что камеры уже демонтировали.
"По решению Оперштаба подобные мероприятия силовые ведомства продолжат и в других районах города", - подытожил Развожаев.
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