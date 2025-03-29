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Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе
Шесть незаконных мигрантов выявили силовики в ходе рейда в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T13:41
2025-03-29T13:41
севастополь
нелегальные мигранты
мигранты
михаил развожаев
общество
новости севастополя
миграционная политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Шесть незаконных мигрантов выявили силовики в ходе рейда в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.В субботу утром он предупреждал жителей и гостей города о проведении масштабного комплекса режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства.Кроме того, в ходе режимных мероприятий были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения, сообщил губернатор, отметив, что камеры уже демонтировали."По решению Оперштаба подобные мероприятия силовые ведомства продолжат и в других районах города", - подытожил Развожаев.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Незаконно находящихся в России украинцев обязали покинуть страну – указФСБ в Крыму пресекла незаконную работу "специалистов" из Средней АзииЧисло выдворенных из России иностранцев увеличилось на 45% - МВД
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РИА Новости Крым
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севастополь, нелегальные мигранты, мигранты, михаил развожаев, общество, новости севастополя, миграционная политика
Шесть нелегальных мигрантов нашли на дачах в Севастополе

В Севастополе силовики обнаружили шесть мигрантов и незаконные видеокамеры

13:41 29.03.2025
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Шесть незаконных мигрантов выявили силовики в ходе рейда в Севастополе. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
В субботу утром он предупреждал жителей и гостей города о проведении масштабного комплекса режимных и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства.
"В Гагаринском районе, на территории и в окружении садовых товариществ "Здоровье", "Медик", "Медик-2", "Коммунальник", "Маяк-3", "Голубой залив", "Море", СНТ "Союзстрой", "Утес", "Югрыбхолодфлот", "Муссон" и "Боевик" силовые ведомства провели проверку около 1500 участков и жилых строений. Выявлено шесть человек, нарушающих миграционное законодательство", - написал он по итогам рейда.
Кроме того, в ходе режимных мероприятий были обнаружены незаконно установленные видеокамеры, направленные на военные объекты и объекты систем жизнеобеспечения, сообщил губернатор, отметив, что камеры уже демонтировали.
"По решению Оперштаба подобные мероприятия силовые ведомства продолжат и в других районах города", - подытожил Развожаев.
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СевастопольНелегальные мигрантыМигрантыМихаил РазвожаевОбществоНовости СевастополяМиграционная политика
 
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