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Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей
Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей
Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T14:13
2025-03-29T14:13
уфнс россии по республике крым
роман наздрачев
налоги
общество
крымский бюджет
новости крыма
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.По словам Наздрачева, если в прошлом году на одного самозанятого годовой доход был 350 тысяч рублей, то за 2024 он увеличился почти в 2 раза - до 600 тысяч рублей. А это "миллиард рублей от граждан, которые никогда до этого не являлись налогоплательщиками".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиНа какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларациюКак справиться с задолженностями - советы налогового консультанта
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уфнс россии по республике крым, роман наздрачев, налоги, общество, крымский бюджет, новости крыма, экономика крыма
Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей

В Крыму в налоговый оборот возвращено около 70 миллиардов рублей – Наздрачев

14:13 29.03.2025
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкНалоговый кодекс РФ
Налоговый кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.
"Хорошо сработали специальные налоговые режимы, были проведены массовые мероприятия по выводу из тени: был выведен товарооборот на сумму около 70 миллиардов рублей", - сообщил он.
Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.
По словам Наздрачева, если в прошлом году на одного самозанятого годовой доход был 350 тысяч рублей, то за 2024 он увеличился почти в 2 раза - до 600 тысяч рублей. А это "миллиард рублей от граждан, которые никогда до этого не являлись налогоплательщиками".
"По НДФЛ темп существенный - 125%, но вместе с тем, по Российской Федерации он включается 128%. Поэтому НДФЛ — это один из тех доходных источников, над которым мы будем работать при выявлении резервов в 2025 году", - заключил он.
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УФНС России по Республике КрымРоман НаздрачевНалогиОбществоКрымский бюджетНовости КрымаЭкономика Крыма
 
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