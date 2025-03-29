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Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей

Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.03.2025

Вывод из тени доходов принес бюджету Крыма около 70 млрд рублей

Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев. РИА Новости Крым, 29.03.2025

2025-03-29T14:13

2025-03-29T14:13

2025-03-29T14:13

уфнс россии по республике крым

роман наздрачев

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крымский бюджет

новости крыма

экономика крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Вывод доходов из тени помог вернуть в налоговый оборот Крыма около 70 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель УФНС России по республике Роман Наздрачев.Кроме того, в республиканский бюджет поступает более 5 млрд рублей от филиалов предприятий, головные офисы которых находятся на материковой части России. От легализации наемного труда в прошлом году собрали чуть более 750 млн рублей, отметил он.По словам Наздрачева, если в прошлом году на одного самозанятого годовой доход был 350 тысяч рублей, то за 2024 он увеличился почти в 2 раза - до 600 тысяч рублей. А это "миллиард рублей от граждан, которые никогда до этого не являлись налогоплательщиками".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратилиНа какие доходы в 2025 году не нужно подавать налоговую декларациюКак справиться с задолженностями - советы налогового консультанта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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