https://crimea.ria.ru/20240808/v-sevastopole-vyrosli-sobstvennye-dokhody--skolko-i-kuda-potratili-1139461236.html

В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили

В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили - РИА Новости Крым, 08.08.2024

В Севастополе выросли собственные доходы – сколько и куда потратили

За первое полугодие доходная часть бюджета Севастополя составила более 34 миллиардов рублей, из которых 15,2 млрд город заработал самостоятельно, что превышает... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T20:33

2024-08-08T20:33

2024-08-08T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. За первое полугодие доходная часть бюджета Севастополя составила более 34 миллиардов рублей, из которых 15,2 млрд город заработал самостоятельно, что превышает прошлогодний показатель. Отчет об исполнении местного бюджета за первое полугодие 2024 года в рамках аппаратного совещания в правительстве города представил в четверг исполняющий обязанности директора Департамента финансов Алексей Плотников.По его словам, в структуре доходов 15,2 млрд рублей составили собственные доходы города – налоговые и неналоговые. Остальное – безвозмездные поступления, почти 50% из которых – субсидии, в том числе по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя, также дотации из федерального бюджета и иные трансферты."Исполнение кассового плана по собственным доходам составило 112,5%. Годовой план выполнен на 51%. Основные источники дохода: НДФЛ – 40%, налог на прибыль организаций – 13%, налоги на совокупный доход – 12,4%. Темп роста поступлений по налоговым и неналоговым доходам за 1 полугодие к аналогичному периоду прошлого года составил 19%. Прирост в сумме 2,4 млрд рублей", – рассказал чиновник.В расходной части наибольшая часть пришлась на социально-значимые расходы: заработная плата работникам бюджетной сферы, коммунальные услуги, энергоносители, пособия и компенсации, льготы и субсидии отдельным категориям граждан – на эти цели направлено почти 15 млрд рублей, что превысило прошлогодний показатель на 1,1 млрд. Далее следуют образование, национальная экономика, ЖКХ, здравоохранение.В Севастополе растет экономика и снижается безработица, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев. Валовый региональный продукт города превысил 200 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Бюджет Севастополя на 2024 год превысил 60 миллиардов рублейВ Крыму утвердили бюджет с дефицитом в 2 млрд рублейСамозанятые в Крыму заплатили более миллиарда рублей налогов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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