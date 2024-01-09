https://crimea.ria.ru/20240109/razvozhaev-v-sevastopole-rastet-ekonomika-i-snizhaetsya-bezrabotitsa-1134060265.html

Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица

Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица

Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил интервью... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T15:37

2024-01-09T15:37

2024-01-09T15:42

севастополь

михаил развожаев

экономика

бюджет

бюджет севастополя

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133822940_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_1506a85ceb4f387dad75153ea1c636da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил интервью "России-24".Кроме того, на сегодня в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица. Всего 2,6%, что значительно ниже даже среднероссийских показателей.Как ранее сообщал Развожаев, на 2024 год в Севастополе запланирован бюджет в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаПутин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, экономика, бюджет, бюджет севастополя, крым, новости крыма