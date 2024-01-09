https://crimea.ria.ru/20240109/razvozhaev-v-sevastopole-rastet-ekonomika-i-snizhaetsya-bezrabotitsa-1134060265.html
Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица
Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица
Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил интервью... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T15:37
2024-01-09T15:37
2024-01-09T15:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Объем валового регионального продукта Севастополя превысил 200 млрд рублей по итогам прошлого года. Об этом губернатор Михаил Развожаев сообщил интервью "России-24".Кроме того, на сегодня в Севастополе наблюдается самая низкая в стране безработица. Всего 2,6%, что значительно ниже даже среднероссийских показателей.Как ранее сообщал Развожаев, на 2024 год в Севастополе запланирован бюджет в размере 61,1 млрд рублей. На социальные расходы предусмотрено 35,2 млрд рублей или почти 54% средств.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 годаПутин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России
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РИА Новости Крым
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Развожаев: в Севастополе растет экономика и снижается безработица
Валовый региональный продукт Севастополя превысил 200 млрд рублей – Развожаев
15:37 09.01.2024 (обновлено: 15:42 09.01.2024)