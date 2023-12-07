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Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России
Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России - РИА Новости Крым, 07.12.2023
Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России
Дефицит федерального бюджета России полностью профинансирован за счет собственных ресурсов. Об этом в ходе выступления на форуме "Россия Зовет" сообщил... РИА Новости Крым, 07.12.2023
2023-12-07T16:38
2023-12-07T16:38
2023-12-07T16:38
владимир путин (политик)
россия
экономика
центробанк рф
бизнес
новости
федеральный бюджет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета России полностью профинансирован за счет собственных ресурсов. Об этом в ходе выступления на форуме "Россия Зовет" сообщил президент Владимир Путин.За одиннадцать месяцев текущего года дефицит бюджета составил 878 млрд рублей, что составляет примерно 0,5 процента ВВП страны. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь сложился профицит 837 млрд рублей, уточнил президент.Говоря о состоянии финансовой системы страны, российский лидер оценил его как "абсолютно нормальное". И напомнил, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже в 5% ВВП."Ну, кстати говоря, и это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учетом низкого уровня нашего долга, но, тем не менее, этого не случилось", – продолжил Путин.Президент также подчеркнул важность поддержки роста деловой активности и обеспечения доступности финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос.Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале – 13,3%, инвестиции нарастают, это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, подчеркнул президент.Он также прокомментировал споры о процентной ставке Центрального Банка и деловой активности."Да, всегда споры такие идут – где ставка, где деловая активность. Все понятно. Но цифры, о которых говорил, свидетельствуют, что нужное направление развития в принятии решений финансовыми и экономическими властями страны, в целом находится", – заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийКрым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года
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владимир путин (политик), россия, экономика, центробанк рф, бизнес, новости, федеральный бюджет
Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России
Путин: дефицит федерального бюджета полностью профинансирован собственными ресурсами
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета России полностью профинансирован за счет собственных ресурсов. Об этом в ходе выступления на форуме "Россия Зовет" сообщил президент Владимир Путин.
За одиннадцать месяцев текущего года дефицит бюджета составил 878 млрд рублей, что составляет примерно 0,5 процента ВВП страны. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь сложился профицит 837 млрд рублей, уточнил президент.
"Впервые за долгое время дефицит федерального бюджета был полностью профинансирован за счет внутренних ресурсов. При этом западные портфельные инвесторы сами, а вернее сказать, под давлением своих правительств, лишились возможности заработать на нашем рынке", – сказал Путин.
Говоря о состоянии финансовой системы страны, российский лидер оценил его как "абсолютно нормальное". И напомнил, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже в 5% ВВП.
"Ну, кстати говоря, и это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учетом низкого уровня нашего долга, но, тем не менее, этого не случилось", – продолжил Путин.
Президент также подчеркнул важность поддержки роста деловой активности и обеспечения доступности финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос.
"За девять месяцев 2023 года прибыль крупных и средних компаний реального сектора превысила 26 трлн рублей, что примерно на четверть больше, чем годом ранее, бизнес не просто зарабатывает прибыль, а вкладывает средства в развитие, верит в перспективы, в будущее экономики", – продолжил президент.
Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале – 13,3%, инвестиции нарастают, это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, подчеркнул президент.
Он также прокомментировал споры о процентной ставке Центрального Банка и деловой активности.
"Да, всегда споры такие идут – где ставка, где деловая активность. Все понятно. Но цифры, о которых говорил, свидетельствуют, что нужное направление развития в принятии решений финансовыми и экономическими властями страны, в целом находится", – заключил президент.
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