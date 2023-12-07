https://crimea.ria.ru/20231207/putin-otsenil-defitsit-byudzheta-i-ustoychivost-finansovoy-sistemy-rossii-1133375430.html

Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России

Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России - РИА Новости Крым, 07.12.2023

Путин оценил дефицит бюджета и устойчивость финансовой системы России

Дефицит федерального бюджета России полностью профинансирован за счет собственных ресурсов. Об этом в ходе выступления на форуме "Россия Зовет" сообщил... РИА Новости Крым, 07.12.2023

2023-12-07T16:38

2023-12-07T16:38

2023-12-07T16:38

владимир путин (политик)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Дефицит федерального бюджета России полностью профинансирован за счет собственных ресурсов. Об этом в ходе выступления на форуме "Россия Зовет" сообщил президент Владимир Путин.За одиннадцать месяцев текущего года дефицит бюджета составил 878 млрд рублей, что составляет примерно 0,5 процента ВВП страны. А если смотреть на консолидированный бюджет, то здесь сложился профицит 837 млрд рублей, уточнил президент.Говоря о состоянии финансовой системы страны, российский лидер оценил его как "абсолютно нормальное". И напомнил, что в начале года некоторые эксперты ожидали, что Россия столкнется с бюджетным дефицитом в 3 и даже в 5% ВВП."Ну, кстати говоря, и это не было бы какой-то катастрофой и большой проблемой бы не было с учетом низкого уровня нашего долга, но, тем не менее, этого не случилось", – продолжил Путин.Президент также подчеркнул важность поддержки роста деловой активности и обеспечения доступности финансовых ресурсов для тех направлений бизнеса, которые покрывают потребности внутреннего рынка и экспортный спрос.Во втором квартале 2023 года инвестиции в основной капитал прибавили 12,6%, а в третьем квартале – 13,3%, инвестиции нарастают, это значит, что создаются условия для будущего развития на среднесрочную перспективу, подчеркнул президент.Он также прокомментировал споры о процентной ставке Центрального Банка и деловой активности."Да, всегда споры такие идут – где ставка, где деловая активность. Все понятно. Но цифры, о которых говорил, свидетельствуют, что нужное направление развития в принятии решений финансовыми и экономическими властями страны, в целом находится", – заключил президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсийКрым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года

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владимир путин (политик), россия, экономика, центробанк рф, бизнес, новости, федеральный бюджет