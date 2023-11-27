https://crimea.ria.ru/20231127/putin-podpisal-zakony-o-byudzhete-povyshenii-mrot-i-pensiy-1133128154.html

Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий

Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий - РИА Новости Крым, 27.11.2023

Путин подписал законы о бюджете, повышении МРОТ и пенсий

Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, включая закон о федеральном бюджете на 2024- 2026 годы, о повышении МРОТ, пенсий военнослужащим и... РИА Новости Крым, 27.11.2023

2023-11-27T20:28

2023-11-27T20:28

2023-11-27T20:28

владимир путин (политик)

закон и право

минимальный размер оплаты труда (мрот)

пенсия

федеральный бюджет

экономика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал несколько законов, включая закон о федеральном бюджете на 2024- 2026 годы, о повышении МРОТ, пенсий военнослужащим и выплат к общестраховой пенсии. Тексты документов опубликованы на Официальном портале правовой информации.Закону о федеральном бюджете принят, исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2024 году в размере 179 956 миллиардов рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,5%. Общий объем доходов прогнозируется на уровне 35 065,3 млрд рублей, расходов – 36 660,7 млрд рублей.Таким образом, дефицит бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг. составляет 1595,4 млрд рублей. При этом для сбалансированности федерального бюджета в 2024 году будут использованы средства Фонда национального благосостояния в размере 1,3 трлн рублей.При этом в России, согласно закону о повышении МРОТ, повышается минимальный размер оплат труда до 19 242 рубля, то есть на 18,5%. Сейчас эта сумма зафиксирована на уровне 16 242 рублей.Кроме того, в России будут повышены пенсии военнослужащим - с 1 октября 2024 года они вырастут на 4,5%. Также повышен размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности.Закон подразумевает, что с 1 января 2024 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится с 7 915,4 руб. до 8 134,9 руб.. Документ призван повысить уровень пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.Ранее закон об увеличении МРОТ был принят Госдумой РФ. По словам председателя ГД Вячеслава Володина, в результате реализации этого поручения заработная плата вырастет у 4,8 миллионов человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Куда направят бюджетные деньги в 2024 году - МишустинНа зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублейГосдума приняла закон об индексации пенсий

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), закон и право, минимальный размер оплаты труда (мрот), пенсия, федеральный бюджет, экономика, новости