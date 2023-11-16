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На зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублей
На зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 16.11.2023
На зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублей
Более 5,5 млрд рублей правительство РФ дополнительно направит в регионы на выплаты зарплат бюджетникам и социальные пособия. Соответствующее распоряжение... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T16:17
2023-11-16T16:17
2023-11-16T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Более 5,5 млрд рублей правительство РФ дополнительно направит в регионы на выплаты зарплат бюджетникам и социальные пособия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.Как отметил на заседании правительства в четверг Михаил Мишустин, это позволит поддержать людей."Президент поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Правительство последовательно ведет такую работу. За последние два месяца на эти цели выделено порядка 31 млрд рублей, что позволило повысить заработные платы сотрудникам федеральных учреждений в области культуры, науки, медицины и образования", - напомнил Мишустин.Также в четверг Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении МРОТ с 2024 года на 18,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три годаГосдума приняла закон об индексации пенсийК деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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зарплата, новости, россия, михаил мишустин, соцзащита, правительство россии, общество, деньги
На зарплату бюджетникам и пособия в России выделят еще 5,5 млрд рублей
На зарплаты бюджетникам и пособия правительство РФ дополнительно выделит 5,5 млрд рублей
16:17 16.11.2023 (обновлено: 16:45 16.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Более 5,5 млрд рублей правительство РФ дополнительно направит в регионы на выплаты зарплат бюджетникам и социальные пособия. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе кабмина.
"В регионы будет дополнительно направлено более 5,5 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджетов. Финансирование поможет субъектам полностью выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом майских указов президента. Также средства пойдут на выплату ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка", - говорится в сообщении.
Как отметил на заседании правительства в четверг Михаил Мишустин, это позволит поддержать людей.
"Президент поставил задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. Правительство последовательно ведет такую работу. За последние два месяца на эти цели выделено порядка 31 млрд рублей, что позволило повысить заработные платы сотрудникам федеральных учреждений в области культуры, науки, медицины и образования", - напомнил Мишустин.
Также в четверг Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон о повышении МРОТ
с 2024 года на 18,5%.
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