https://crimea.ria.ru/20230928/k-dengam-nuzhny-ruki-siluanov-o-byudzhete-rf-na-tri-goda-1131725697.html

К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года

К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года - РИА Новости Крым, 28.09.2023

К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года

Разработанный на 2024-2026 годы бюджет России обеспечит выполнение государством взятых на себя обязательств в полном объеме. Об этом в ходе пленарного заседания РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T14:09

2023-09-28T14:09

2023-09-28T14:19

экономика

федеральный бюджет

антон силуанов

максим решетников

россия

московский финансовый форум

финансы

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1c/1131725169_0:10:1280:730_1920x0_80_0_0_0229555577acc576b747f3bd495ca458.jpg

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости Крым. Разработанный на 2024-2026 годы бюджет России обеспечит выполнение государством взятых на себя обязательств в полном объеме. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявили глава Минфина РФ Антон Силуанов и министр экономики РФ Максим Решетников. В свою очередь Министр экономики РФ Максим Решетников пояснил, что принимаемый на 2024-2026 годы бюджет был сложнее документа на 2023 год, так как потребовал дальнейшей перестройки конструкции. "Бюджет крепкий как в плане нефтегазовых доходов и тех предпосылок, которые мы заложили: с точки зрения цен на нефть, добычи, с точки зрения параметров по газу, – сказал Решетников. – Кроме того, уверены в оценках на 2024 год по росту экономики", "Никогда не было такого сильного обратного влияния на экономику со стороны бюджета", – заметил Решетников и уточнил, что одна из причин тому - ужесточение денежно-кредитной политики.18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Вместе с тем он акцентировал внимание на необходимости сдерживания инфляции и призвал при формировании нового федерального бюджета учитывать общегосударственные приоритеты, национальные интересы, а также стратегические и текущие планы по всем ключевым направлениям.. Читайте также на РИА Новости Крым:Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономикеОбъем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, федеральный бюджет, антон силуанов, максим решетников, россия, московский финансовый форум, финансы, новости