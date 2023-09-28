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К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года - РИА Новости Крым, 28.09.2023
К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года
Разработанный на 2024-2026 годы бюджет России обеспечит выполнение государством взятых на себя обязательств в полном объеме. Об этом в ходе пленарного заседания РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T14:09
2023-09-28T14:19
экономика
федеральный бюджет
антон силуанов
максим решетников
россия
московский финансовый форум
финансы
новости
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости Крым. Разработанный на 2024-2026 годы бюджет России обеспечит выполнение государством взятых на себя обязательств в полном объеме. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявили глава Минфина РФ Антон Силуанов и министр экономики РФ Максим Решетников. В свою очередь Министр экономики РФ Максим Решетников пояснил, что принимаемый на 2024-2026 годы бюджет был сложнее документа на 2023 год, так как потребовал дальнейшей перестройки конструкции. "Бюджет крепкий как в плане нефтегазовых доходов и тех предпосылок, которые мы заложили: с точки зрения цен на нефть, добычи, с точки зрения параметров по газу, – сказал Решетников. – Кроме того, уверены в оценках на 2024 год по росту экономики", "Никогда не было такого сильного обратного влияния на экономику со стороны бюджета", – заметил Решетников и уточнил, что одна из причин тому - ужесточение денежно-кредитной политики.18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Вместе с тем он акцентировал внимание на необходимости сдерживания инфляции и призвал при формировании нового федерального бюджета учитывать общегосударственные приоритеты, национальные интересы, а также стратегические и текущие планы по всем ключевым направлениям.. Читайте также на РИА Новости Крым:Лучше прогнозов: Путин оценил ситуацию в российской экономикеОбъем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо
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экономика, федеральный бюджет, антон силуанов, максим решетников, россия, московский финансовый форум, финансы, новости
К деньгам нужны руки: Силуанов о бюджете РФ на три года

Силуанов о бюджете на три года: денег хватит

14:09 28.09.2023 (обновлено: 14:19 28.09.2023)
 
© РИА Новости КрымПленарное заседание Московского финансового форума. 28 сентября 2023 года
Пленарное заседание Московского финансового форума. 28 сентября 2023 года - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© РИА Новости Крым
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МОСКВА, 28 сен – РИА Новости Крым. Разработанный на 2024-2026 годы бюджет России обеспечит выполнение государством взятых на себя обязательств в полном объеме. Об этом в ходе пленарного заседания Московского финансового форума заявили глава Минфина РФ Антон Силуанов и министр экономики РФ Максим Решетников.
"Денег хватит, – сказал Силуанов об обеспеченности статей расходов. – При этом хочу отметить, что к деньгам нужны голова и руки. Если использовать деньги с умом, их потребуется меньше".
В свою очередь Министр экономики РФ Максим Решетников пояснил, что принимаемый на 2024-2026 годы бюджет был сложнее документа на 2023 год, так как потребовал дальнейшей перестройки конструкции.
"Бюджет крепкий как в плане нефтегазовых доходов и тех предпосылок, которые мы заложили: с точки зрения цен на нефть, добычи, с точки зрения параметров по газу, – сказал Решетников. – Кроме того, уверены в оценках на 2024 год по росту экономики",
При этом есть вопросы на 2025-2026 годы, отметил Решетников. Он пояснил, что цифры будут зависеть того, как эффективно будет реализована разработанная программа и насколько эффективно будут использованы средства, которые заложены в бюджет.
"Никогда не было такого сильного обратного влияния на экономику со стороны бюджета", – заметил Решетников и уточнил, что одна из причин тому - ужесточение денежно-кредитной политики.
18 сентября на совещании по проекту федерального бюджета на 2024 — 2026 годы президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в экономике России по ключевым показателям оказалась значительно лучше прогнозов, страна выдержала беспрецедентное санкционное давление. Вместе с тем он акцентировал внимание на необходимости сдерживания инфляции и призвал при формировании нового федерального бюджета учитывать общегосударственные приоритеты, национальные интересы, а также стратегические и текущие планы по всем ключевым направлениям..
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ЭкономикаФедеральный бюджетАнтон СилуановМаксим РешетниковРоссияМосковский финансовый форумФинансыНовости
 
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