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Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.09.2023
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Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей
Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.09.2023
Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей
Около 45 млрд рублей дополнительно будет направлено на льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса России. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на РИА Новости Крым, 21.09.2023
2023-09-21T19:29
2023-09-21T19:29
россия
правительство россии
сельское хозяйство
экономика
агропромышленный комплекс (апк)
льготное кредитование
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Около 45 млрд рублей дополнительно будет направлено на льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса России. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.Уточняется, что решение об увеличении объемов кредитования принято на фоне повышения Банком России ключевой ставки.Вице-премьер также отметила, что источником дополнительного финансирования станут средства, которые поступают в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные."Соответственно, такое решение – положительное, в ближайшие дни будет принято", — пояснила Абрамченко.Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что источники дополнительного финансирования будут определены совместно с Минфином РФ. Он также отметил, что выдача льготных кредитов предприятием АПК будет возобновлена ближе к концу сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаЗапорожская область может стать новой житницей юга РоссииПомощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые
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россия, правительство россии, сельское хозяйство, экономика, агропромышленный комплекс (апк), льготное кредитование, общество, новости
Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей

Объем льготного кредитования АПК увеличат на 45 млрд рублей из-за роста ключевой ставки

19:29 21.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПоле
Поле - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Около 45 млрд рублей дополнительно будет направлено на льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса России. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
Уточняется, что решение об увеличении объемов кредитования принято на фоне повышения Банком России ключевой ставки.
"По оценкам министерства сельского хозяйства РФ это порядка 45 миллиардов рублей", – ответила Абрамченко на соответствующий вопрос.
Вице-премьер также отметила, что источником дополнительного финансирования станут средства, которые поступают в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные.
"Соответственно, такое решение – положительное, в ближайшие дни будет принято", — пояснила Абрамченко.
Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что источники дополнительного финансирования будут определены совместно с Минфином РФ. Он также отметил, что выдача льготных кредитов предприятием АПК будет возобновлена ближе к концу сентября.
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РоссияПравительство РоссииСельское хозяйствоЭкономикаАгропромышленный комплекс (АПК)Льготное кредитованиеОбществоНовости
 
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