https://crimea.ria.ru/20230921/obem-lgotnykh-kreditov-dlya-apk-uvelichat-na-45-mlrd-rubley-1131586992.html

Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей

Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей - РИА Новости Крым, 21.09.2023

Объем льготных кредитов для АПК увеличат на 45 млрд рублей

Около 45 млрд рублей дополнительно будет направлено на льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса России. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T19:29

2023-09-21T19:29

2023-09-21T19:29

россия

правительство россии

сельское хозяйство

экономика

агропромышленный комплекс (апк)

льготное кредитование

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111824/68/1118246833_0:35:1620:946_1920x0_80_0_0_c47504a2d65c03b5b50e3d7b327d03f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Около 45 млрд рублей дополнительно будет направлено на льготное кредитование предприятий агропромышленного комплекса России. Об этом пишет "Прайм" со ссылкой на заявление вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.Уточняется, что решение об увеличении объемов кредитования принято на фоне повышения Банком России ключевой ставки.Вице-премьер также отметила, что источником дополнительного финансирования станут средства, которые поступают в федеральный бюджет от пошлин на зерновые и масличные."Соответственно, такое решение – положительное, в ближайшие дни будет принято", — пояснила Абрамченко.Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщал, что источники дополнительного финансирования будут определены совместно с Минфином РФ. Он также отметил, что выдача льготных кредитов предприятием АПК будет возобновлена ближе к концу сентября.Читайте также на РИА Новости Крым:Сельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь КрымаЗапорожская область может стать новой житницей юга РоссииПомощь аграриям Херсонской области: господдержка и переход на зерновые

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, правительство россии, сельское хозяйство, экономика, агропромышленный комплекс (апк), льготное кредитование, общество, новости