https://crimea.ria.ru/20240511/nad-rossiey-sbity-21-reaktivnyy-snaryad-vampire-i-16-dronov-vsu-1137190544.html

Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ

Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.05.2024

Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ

Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с использованием западных реактивных снарядов и беспилотников... РИА Новости Крым, 11.05.2024

2024-05-11T07:11

2024-05-11T07:11

2024-05-11T07:45

пво

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белгородская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с использованием западных реактивных снарядов и беспилотников. Силы ПВО отразили все попытки ВСУ, сообщили в Минобороны.Отмечается, что силы противовоздушной обороны работали над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при ночной атаке ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе: в поселке Новосадовый - 21 дом, в селе Таврово - 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоэтажки выбиты окна. Накануне ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. В результате погибли трое и ранены семь человек, сообщал глава республики Леонид Пасечник.

https://crimea.ria.ru/20240510/17-snaryadov-rszo-vampir-i-5-aviabomb-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137188468.html

белгородская область

курская область

волгоградская область

россия

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