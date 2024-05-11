https://crimea.ria.ru/20240511/nad-rossiey-sbity-21-reaktivnyy-snaryad-vampire-i-16-dronov-vsu-1137190544.html
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с использованием западных реактивных снарядов и беспилотников... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T07:11
2024-05-11T07:11
2024-05-11T07:45
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
курская область
обстрелы курской области
обстрелы всу
волгоградская область
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
рсзо vampire
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:70:2201:1308_1920x0_80_0_0_9702c3c4c11f4eef46d3c2d9bc04d06c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с использованием западных реактивных снарядов и беспилотников. Силы ПВО отразили все попытки ВСУ, сообщили в Минобороны.Отмечается, что силы противовоздушной обороны работали над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при ночной атаке ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе: в поселке Новосадовый - 21 дом, в селе Таврово - 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоэтажки выбиты окна. Накануне ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. В результате погибли трое и ранены семь человек, сообщал глава республики Леонид Пасечник.
https://crimea.ria.ru/20240510/17-snaryadov-rszo-vampir-i-5-aviabomb-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137188468.html
белгородская область
курская область
волгоградская область
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_181:0:2018:1378_1920x0_80_0_0_009f25f29febd200b6c6d0b5711caa42.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, волгоградская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), рсзо vampire, поставки западного оружия украине, россия, новости
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
Силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ над регионами России
07:11 11.05.2024 (обновлено: 07:45 11.05.2024)