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Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.05.2024
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Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 11.05.2024
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ
Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с использованием западных реактивных снарядов и беспилотников... РИА Новости Крым, 11.05.2024
2024-05-11T07:11
2024-05-11T07:45
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
курская область
обстрелы курской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с использованием западных реактивных снарядов и беспилотников. Силы ПВО отразили все попытки ВСУ, сообщили в Минобороны.Отмечается, что силы противовоздушной обороны работали над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при ночной атаке ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе: в поселке Новосадовый - 21 дом, в селе Таврово - 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоэтажки выбиты окна. Накануне ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. В результате погибли трое и ранены семь человек, сообщал глава республики Леонид Пасечник.
https://crimea.ria.ru/20240510/17-snaryadov-rszo-vampir-i-5-aviabomb-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1137188468.html
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пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, курская область, обстрелы курской области, обстрелы всу, волгоградская область, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), рсзо vampire, поставки западного оружия украине, россия, новости
Над регионами России сбиты 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ

Силы ПВО уничтожили 21 реактивный снаряд Vampire и 16 дронов ВСУ над регионами России

07:11 11.05.2024 (обновлено: 07:45 11.05.2024)
 
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку комбинированной атаки на регионы России с использованием западных реактивных снарядов и беспилотников. Силы ПВО отразили все попытки ВСУ, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что силы противовоздушной обороны работали над Белгородской, Курской и Волгоградской областями.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены двадцать один реактивный снаряд системы залпового огня RM-70 Vampire и девять БПЛА над территорией Белгородской области, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территориями Курской и Волгоградской областей", - уточнили в военном ведомстве.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, при ночной атаке ранения получили восемь мирных жителей. Повреждения получили более 40 частных домов в Белгородском районе: в поселке Новосадовый - 21 дом, в селе Таврово - 22 дома, в поселке Дубовое в четырех квартирах многоэтажки выбиты окна.
Накануне ВСУ ударили по нефтебазе в Ровеньках ЛНР. В результате погибли трое и ранены семь человек, сообщал глава республики Леонид Пасечник.
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