https://crimea.ria.ru/20240510/chislo-pogibshikh-v-rezultate-obstrela-neftebazy-v-lnr-uvelichilos-do-trekh-1137189781.html
Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех
Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех - РИА Новости Крым, 10.05.2024
Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех
Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости Крым, 10.05.2024
2024-05-10T23:06
2024-05-10T23:06
2024-05-10T23:40
луганская народная республика (лнр)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. На тот момент было известно об одном погибшем и шести пострадавших.Она уточнила, что четверо - в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, у всех - минно-взрывные травмы."И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - сообщила Пащенко.
https://crimea.ria.ru/20240510/udar-po-neftebaze-v-lnr---1-pogibshiy-i-6-postradavshikh-1137189604.html
луганская народная республика (лнр)
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется
Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех
Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до 3 человек
23:06 10.05.2024 (обновлено: 23:40 10.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. На тот момент было известно об одном погибшем и шести пострадавших.
"Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Кроме того, у нас семеро пострадавших", - сообщила Пащенко.
Она уточнила, что четверо - в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, у всех - минно-взрывные травмы.
"И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - сообщила Пащенко.