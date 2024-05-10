https://crimea.ria.ru/20240510/chislo-pogibshikh-v-rezultate-obstrela-neftebazy-v-lnr-uvelichilos-do-trekh-1137189781.html

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех - РИА Новости Крым, 10.05.2024

Число погибших в результате обстрела нефтебазы в ЛНР увеличилось до трех

Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости Крым, 10.05.2024

2024-05-10T23:06

2024-05-10T23:06

2024-05-10T23:40

луганская народная республика (лнр)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках увеличилось до трех человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Ровеньках. На тот момент было известно об одном погибшем и шести пострадавших.Она уточнила, что четверо - в тяжелом состоянии, один из них переведен на ИВЛ. Двое пострадавших - в состоянии средней тяжести, у всех - минно-взрывные травмы."И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок", - сообщила Пащенко.

https://crimea.ria.ru/20240510/udar-po-neftebaze-v-lnr---1-pogibshiy-i-6-postradavshikh-1137189604.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости, всу (вооруженные силы украины)