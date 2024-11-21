https://crimea.ria.ru/20241121/pogib-na-khersonskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1142040086.html
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Херсонском направлении героя спецоперации Валерия Собина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T17:38
2024-11-21T17:38
2024-11-21T17:38
герои сво
утраты
память
армия и флот
вооруженные силы россии
севастополь
михаил развожаев
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Херсонском направлении героя спецоперации Валерия Собина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, Валерий Собин родился и вырос в Севастополе. Успешно окончил колледж, получив специальность автомеханика.С 2016 по 2017 годы проходил срочную службу в одной из воинских частей Южного военного округа. После демобилизации вернулся в родной Севастополь, работал на станции технического обслуживания автомобилей и шиномонтажа."В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван на военную службу, прошел подготовку и направлен в зону проведения специальной военной операции. Воевал на Херсонском направлении, командовал орудийным расчетом", - сказал Развожаев.За мужество и героизм, проявленные в боях, Валерий Собин неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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герои сво, утраты, память, армия и флот, вооруженные силы россии, севастополь, михаил развожаев, херсонская область
Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с погибшим героем СВО Валерием Собиным
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Херсонском направлении героя спецоперации Валерия Собина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь гвардии младшего сержанта, командира орудия гаубичной батареи Валерия Георгиевича Собина. Мы всегда будем помнить нашего героя", - написал Развожаев.
По информации губернатора, Валерий Собин родился и вырос в Севастополе. Успешно окончил колледж, получив специальность автомеханика.
С 2016 по 2017 годы проходил срочную службу в одной из воинских частей Южного военного округа. После демобилизации вернулся в родной Севастополь, работал на станции технического обслуживания автомобилей и шиномонтажа.
"В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван на военную службу, прошел подготовку и направлен в зону проведения специальной военной операции. Воевал на Херсонском направлении, командовал орудийным расчетом", - сказал Развожаев.
За мужество и героизм, проявленные в боях, Валерий Собин неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.