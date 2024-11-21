https://crimea.ria.ru/20241121/pogib-na-khersonskom-napravlenii-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1142040086.html

Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Погиб на Херсонском направлении: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Херсонском направлении героя спецоперации Валерия Собина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T17:38

2024-11-21T17:38

2024-11-21T17:38

герои сво

утраты

память

армия и флот

вооруженные силы россии

севастополь

михаил развожаев

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь погибшего на Херсонском направлении героя спецоперации Валерия Собина, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По информации губернатора, Валерий Собин родился и вырос в Севастополе. Успешно окончил колледж, получив специальность автомеханика.С 2016 по 2017 годы проходил срочную службу в одной из воинских частей Южного военного округа. После демобилизации вернулся в родной Севастополь, работал на станции технического обслуживания автомобилей и шиномонтажа."В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации он был призван на военную службу, прошел подготовку и направлен в зону проведения специальной военной операции. Воевал на Херсонском направлении, командовал орудийным расчетом", - сказал Развожаев.За мужество и героизм, проявленные в боях, Валерий Собин неоднократно был награжден государственными и ведомственными наградами. Он геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении.

севастополь

херсонская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, утраты, память, армия и флот, вооруженные силы россии, севастополь, михаил развожаев, херсонская область