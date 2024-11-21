https://crimea.ria.ru/20241121/kak-severo-krymskiy-kanal-mozhet-povysit-nadoi-moloka-v-krymu-1142042885.html

Как Северо-Крымский канал может повысить надои молока в Крыму

Как Северо-Крымский канал может повысить надои молока в Крыму - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Как Северо-Крымский канал может повысить надои молока в Крыму

Казалось бы, Северо-Крымский канал и надои молока – вещи никак не связанные. Но это только на первый взгляд. Как выяснилось, от полноценной работы водной... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T19:50

2024-11-21T19:50

2024-11-21T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Казалось бы, Северо-Крымский канал и надои молока – вещи никак не связанные. Но это только на первый взгляд. Как выяснилось, от полноценной работы водной артерии почти напрямую зависит количество поголовья крупного рогатого скота и – да, объем производства молока.Сейчас аграрии Крыма обеспечивают внутренние потребности республики на 35%. Чтобы повысить эту цифру, надо увеличить стада дойных коров, а для этого вырастить для них корма, объясняет первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова."Для развития молочного скотоводства необходима серьезная кормовая база – это в первую очередь сочные корма, которые напрямую зависят от орошения. Вот это самая главная проблема, которая существует на сегодняшний день и мешает молочному скотоводству в полном объеме развиваться", - сказала она.При этом внутренние водные ресурсы республики, объясняет заместитель министра, все же позволяют увеличить объем производства молока еще на 25%. Для этого надо открыть еще один или два крупных животноводческих комплекса.В поисках молокаМолокоперерабатывающее предприятие в Раздольненском районе Крыма у местных производителей покупает примерно 90% сырья, остальное привозят из Херсонской области. Раньше, говорит заместитель директора по экономической безопасности Виктор Димитров, в новых регионах брали больше. Но сейчас в Мелитополе заработал собственный молокозавод, и местные поставляют сырье туда."Мы вообще первыми в Крыму начали в 2022 году возить молоко из Херсонской и Запорожской областей", - говорит он.В Крыму сырье берут у всех: фермеры, личные крестьянские хозяйства, животноводческие комплексы и частники – у предприятия около 150 сдатчиков."Мы объезжаем Раздольненский район, краешек Черноморского цепляем, Красногвардейский, Джанкойский. То есть близлежащие регионы в радиусе ста километров. Дальше ездить нерентабельно – бензин, машина, зарплата водителя, тесты для молока и так далее". - поясняет он.Учитывая все затраты, себестоимость продукции для предприятия составляет 50-60 рублей за литр, утверждает Димитров."Плохое молочко не берем"Вместе с технологом Эльвиной Аблякимовой мы прошли "путем молока" от приемки до кувшина – потому что часть продукции разливают в особые биоразлагаемые пакеты с ручкой, очень похожие на кувшины.Прежде всего пробы молока попадают в лабораторию, рассказывает Аблякимова."Лаборанты производят анализы, измеряют температуру, кислотность, проверяют наличие антибиотиков, делают много других тестов. Если молочко плохое, мы отправляем назад, если там, например, кислотность завышена либо наличие антибиотиков", - объясняет она.Нормальный уровень кислотности для молока – от 16 до 18 градусов по шкале Тернера. Если прибор показал больше – значит, молоко не свежее и уже начинает прокисать. А препараты антибиотиков, объясняет нам технолог, могут попасть в молоко, если корова была больна и ее лечили.Хорошее молоко заливают в огромную блестящую цистерну и взвешивают, после чего отправляют на сепарацию. Там его разделяют на сливки и обезжиренное молоко, чтобы потом… снова добавить в молоко сливки."Затем идет нормализация молока, то есть жирность в нем доводят до нужного количества – например, 2,5 или 3,2. Потом молоко отправляют на пастеризационную установку, где оно пастеризуется при температуре меньше 60 градусов", - рассказывает технолог.А дальше все происходит в зависимости от запросов торговых сетей: часть молока отправляют в бутылки и в охлаждающую камеру, в остальное добавляют закваску и делают кефир, ряженку, творог, сыр. Из сливок производят сметану и масло.Молоко продается в Крыму, объясняет нам дальше замдиректора Виктор Димитров. А вот продукция более длительного хранения поставляется как в крымские торговые сети, так и на материк – недавно молочка из Раздольного покорила Санкт-Петербург, а крафтовые сыры местного производства добрались до Владивостока.За год предприятие перерабатывают до 15 тысяч тонн молока. Могли бы и больше, утверждает Виктор Димитров, и готовы вкладываться в развитие производственной базы, но пока нет сырья – это не имеет никакого смысла. Так что на предприятии ждут победы России и полноценного запуска в работу Северо-Крымского канала.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Сливочные" воры: в Ялте двое мужчин украли из магазина 20 пачек маслаГенпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молокоВ Россию начались поставки сливочного масла из Турции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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