https://crimea.ria.ru/20241112/genprokuratura-rossii-otkryla-proverku-po-zavyshennym-tsenam-na-moloko-1141802694.html

Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко

Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко

Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:20

2024-11-12T17:20

молоко

новости

генпрокуратура россии

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минпромторг рф

фас (федеральная антимонопольная служба)

цены и тарифы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.Оценку действиям производителей дадут с учетом особой социальной значимости молочной продукции. По выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан, уточнили в пресс-службе.До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы. В частности, следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сливочного масла - на 7-12% , на 3-7% подорожает красная и белая рыба. Такой прогноз в ранее дала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьПочему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхозаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молоко, новости, генпрокуратура россии, минсельхоз рф, минпромторг рф, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы