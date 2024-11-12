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Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко
Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко
Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T17:20
2024-11-12T17:20
молоко
новости
генпрокуратура россии
минсельхоз рф
минпромторг рф
фас (федеральная антимонопольная служба)
цены и тарифы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.Оценку действиям производителей дадут с учетом особой социальной значимости молочной продукции. По выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан, уточнили в пресс-службе.До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы. В частности, следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сливочного масла - на 7-12% , на 3-7% подорожает красная и белая рыба. Такой прогноз в ранее дала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменитьПочему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхозаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь Китай
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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молоко, новости, генпрокуратура россии, минсельхоз рф, минпромторг рф, фас (федеральная антимонопольная служба), цены и тарифы
Генпрокуратура России открыла проверку по завышенным ценам на молоко

Завышенные цены на молоко проверит генпрокуратура России

17:20 12.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. Генпрокуратура России проверит сообщения о завышении цен на молоко. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Проверка организована и проходит с привлечением ФАС, Минсельхоза и Минпромторга", – сказано в сообщении.

Оценку действиям производителей дадут с учетом особой социальной значимости молочной продукции. По выявленным нарушениям примут меры прокурорского реагирования для пресечения необоснованного завышения цен и защиты прав граждан, уточнили в пресс-службе.
До конца года цены на продовольствие в Крыму могут вырасти по целому ряду позиций, это касается как деликатесной красной икры, так и товаров социальной группы. В частности, следует ожидать роста стоимости бананов на 15-20%, сливочного масла - на 7-12% , на 3-7% подорожает красная и белая рыба. Такой прогноз в ранее дала доцент кафедры государственного муниципального управления института экономики и управления Крымского федерального университета им. Вернадского Елена Вершицкая.
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МолокоНовостиГенпрокуратура РоссииМинсельхоз РФМинпромторг РФФАС (Федеральная антимонопольная служба)Цены и тарифы
 
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