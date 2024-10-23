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Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза
Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза
Цены на сливочное масло в Крыму снизятся к концу года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава минсельхоза республики Денис Кратюк. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T21:03
2024-10-23T21:03
крым
радио "спутник в крыму"
цены в крыму
цены и тарифы
сельское хозяйство
торговля
минсельхоз крыма
производство в крыму
денис кратюк
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Цены на сливочное масло в Крыму снизятся к концу года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава минсельхоза республики Денис Кратюк.Он отметил, что рост цен на масло в Крыму наблюдается уже около полутора месяцев, и тому есть несколько причин. Главная связана со снижением производства масла на 8 – 12% из-за нехватки сырья для его изготовления. Местные производители закрывают потребность в молоке только на 45% – все остальное везут с материка, пояснил Кратюк.Кроме того, увеличилась закупочная цена на само молоко в регионах, откуда его доставляют. В отличие от цены крымских предприятий, которая составляет 36-40 рублей, там она перескочила уже за 50 рублей, добавил он."Еще один момент связан с тем, что для производства молочных продуктов необходимы стабилизаторы, добавки и многие другие специальные продукты, которые подорожали почти на 25% – колоссальный рост. Это отечественные пищевые добавки, но все опять-таки завязано на логистике", – сказал министр.Помимо этого, в цепочку формирования цены на конечный продукт входят расходы предприятий на коммунальные услуги, которые возросли, затраты на кредиты, ставка на которые также с начала года выросла с 10% до 21%, и стоимость качественной и экологичной упаковки, которая подскочила в цене почти на четверть, добавил Кратюк."И фонд оплаты труда в сельскохозяйственной отрасли вырос почти в 1,5 раза, так как мы в погоне за специалистами", – подчеркнул он.По его словам, в Крыму работает пять крупнейших производителей молочной продукции. За прошлый год ими было изготовлено около 3 тысяч 300 тонн сливочного масла, и такого объема хватает, чтобы закрыть потребности республики, заметил Кратюк.Он отметил, что министерство будет принимать меры, чтобы усилить поддержку производителей молочной продукции в Крыму."Есть две формы поддержки. Первая – это поддержка цены на производство молока: от 3 до 5 рублей на литр. Благодаря нашим предприятиям мы нашу цену держим. Вторая поддержка касается наших переработчиков молока, в 2022 и 2023 годах она позволила им получить субсидию 107 млн рублей. А в 2024 году этой поддержки не было. Поэтому в следующем мы однозначно будем возвращаться к ней, общаться с федеральным центром, чтобы понимать, как эту ситуацию стабилизировать", – сказал министр.Кратюк подчеркнул, что сейчас минсельхоз Крыма работает над тем, чтобы купировать причины возникших проблем с ценой на масло. И заверил, что ситуация к концу года изменится к лучшему.На днях министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется. Также в агроведомстве заявили, что принимают меры по наращиванию импорта масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на продукты в Крыму - что подорожает до конца годаНасколько подорожает кофе в России и причем здесь КитайКрымский экспорт: что и куда везут из республики
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РИА Новости Крым
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96
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крым, цены в крыму, цены и тарифы, сельское хозяйство, торговля, минсельхоз крыма, производство в крыму, денис кратюк, новости крыма
Почему в Крыму "скакнули" цены на сливочное масло – ответ минсельхоза

Цены на сливочное масло в Крыму снизятся к Новому году – глава минсельхоза

21:03 23.10.2024
 
© РИА Новости . Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкФасовка сливочного масла
Фасовка сливочного масла - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Олег Ласточкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Цены на сливочное масло в Крыму снизятся к концу года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил глава минсельхоза республики Денис Кратюк.
Он отметил, что рост цен на масло в Крыму наблюдается уже около полутора месяцев, и тому есть несколько причин. Главная связана со снижением производства масла на 8 – 12% из-за нехватки сырья для его изготовления. Местные производители закрывают потребность в молоке только на 45% – все остальное везут с материка, пояснил Кратюк.
"Чтобы произвести килограмм масла, нужно 22 литра молока. И тут у нас есть небольшое снижение. Выросли цены на логистику. Из-за плотного графика на Крымском мосту используется северный сухопутный путь, который проще и безопаснее, но длиннее. Это увеличивает время доставки продукции и затраты на горюче-смазочные материалы", – объяснил Кратюк.
Кроме того, увеличилась закупочная цена на само молоко в регионах, откуда его доставляют. В отличие от цены крымских предприятий, которая составляет 36-40 рублей, там она перескочила уже за 50 рублей, добавил он.
"Еще один момент связан с тем, что для производства молочных продуктов необходимы стабилизаторы, добавки и многие другие специальные продукты, которые подорожали почти на 25% – колоссальный рост. Это отечественные пищевые добавки, но все опять-таки завязано на логистике", – сказал министр.
Помимо этого, в цепочку формирования цены на конечный продукт входят расходы предприятий на коммунальные услуги, которые возросли, затраты на кредиты, ставка на которые также с начала года выросла с 10% до 21%, и стоимость качественной и экологичной упаковки, которая подскочила в цене почти на четверть, добавил Кратюк.
"И фонд оплаты труда в сельскохозяйственной отрасли вырос почти в 1,5 раза, так как мы в погоне за специалистами", – подчеркнул он.
По его словам, в Крыму работает пять крупнейших производителей молочной продукции. За прошлый год ими было изготовлено около 3 тысяч 300 тонн сливочного масла, и такого объема хватает, чтобы закрыть потребности республики, заметил Кратюк.
Он отметил, что министерство будет принимать меры, чтобы усилить поддержку производителей молочной продукции в Крыму.
"Есть две формы поддержки. Первая – это поддержка цены на производство молока: от 3 до 5 рублей на литр. Благодаря нашим предприятиям мы нашу цену держим. Вторая поддержка касается наших переработчиков молока, в 2022 и 2023 годах она позволила им получить субсидию 107 млн рублей. А в 2024 году этой поддержки не было. Поэтому в следующем мы однозначно будем возвращаться к ней, общаться с федеральным центром, чтобы понимать, как эту ситуацию стабилизировать", – сказал министр.
Кратюк подчеркнул, что сейчас минсельхоз Крыма работает над тем, чтобы купировать причины возникших проблем с ценой на масло. И заверил, что ситуация к концу года изменится к лучшему.
"Ситуация, которая образовалась, – временная. До конца года мы будем наблюдать увеличение производства и снижение цены. Все стабилизируется, и цена вернется на свой уровень", – сказал министр.
На днях министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщила, что вводить госрегулирование цен на сливочное масло не планируется. Также в агроведомстве заявили, что принимают меры по наращиванию импорта масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены.
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