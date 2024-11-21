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Крым военным путем не взять – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Крым военным путем не взять – Аксенов
Крым военным путем не взять – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Крым военным путем не взять – Аксенов
Захватить Крым военным путем невозможно, и это уже поняли в Киеве и на Западе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T12:43
2024-11-21T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Захватить Крым военным путем невозможно, и это уже поняли в Киеве и на Западе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что готовность крымчан до конца биться за свою землю также влияет на принятие решения противниками, которые понимают, что просто так здесь ничего не будет.Оценивая риски осуществления в Крыму диверсионных десантных операций, руководитель региона подчеркнул, что добровольческий отряд "Барс-Крым" полностью готов отразить эти попытки.Ранее Зеленский в интервью американскому изданию Fox News признал, что у Украины нет сил с оружием в руках дойти до границ 1991 года и вернуть Крым.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что такое заявление главы киевского режима говорит о том, что он осознал, как закончится СВО, и готовит почву обвинить в конфликте с Россией США и Джо Байдена, прежде чем бежать в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, мнения, крым, безопасность республики крым и севастополя, россия
Крым военным путем не взять – Аксенов

В Киеве и на Западе понимают невозможность захвата Крыма военным путем – Аксенов

12:43 21.11.2024 (обновлено: 12:54 21.11.2024)
 
© РИА Новости КрымФСБ России по Республике Крым
ФСБ России по Республике Крым - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Захватить Крым военным путем невозможно, и это уже поняли в Киеве и на Западе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Благодаря нашим воинам, которые на передовой действуют, крупномасштабные операции в Крыму невозможны, это однозначно… Вижу, как меняется в этой части риторика (Владимира) Зеленского. Они понимают, что Крым военным путем никто не возьмет", – сказал глава республики в эфире телеканала "Крым 24".

Аксенов добавил, что готовность крымчан до конца биться за свою землю также влияет на принятие решения противниками, которые понимают, что просто так здесь ничего не будет.
Оценивая риски осуществления в Крыму диверсионных десантных операций, руководитель региона подчеркнул, что добровольческий отряд "Барс-Крым" полностью готов отразить эти попытки.

"Все знают свои места и зоны ответственности, у всех бойцов в наличии необходимое оборудование. "Барс-Крым" все задачи выполнит", – выразил уверенность глава РК.

Ранее Зеленский в интервью американскому изданию Fox News признал, что у Украины нет сил с оружием в руках дойти до границ 1991 года и вернуть Крым.
Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что такое заявление главы киевского режима говорит о том, что он осознал, как закончится СВО, и готовит почву обвинить в конфликте с Россией США и Джо Байдена, прежде чем бежать в Европу.
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