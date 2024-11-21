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Крым военным путем не взять – Аксенов

Крым военным путем не взять – Аксенов - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Крым военным путем не взять – Аксенов

Захватить Крым военным путем невозможно, и это уже поняли в Киеве и на Западе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T12:43

2024-11-21T12:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Захватить Крым военным путем невозможно, и это уже поняли в Киеве и на Западе. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что готовность крымчан до конца биться за свою землю также влияет на принятие решения противниками, которые понимают, что просто так здесь ничего не будет.Оценивая риски осуществления в Крыму диверсионных десантных операций, руководитель региона подчеркнул, что добровольческий отряд "Барс-Крым" полностью готов отразить эти попытки.Ранее Зеленский в интервью американскому изданию Fox News признал, что у Украины нет сил с оружием в руках дойти до границ 1991 года и вернуть Крым.Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что такое заявление главы киевского режима говорит о том, что он осознал, как закончится СВО, и готовит почву обвинить в конфликте с Россией США и Джо Байдена, прежде чем бежать в Европу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сергей аксенов, мнения, крым, безопасность республики крым и севастополя, россия