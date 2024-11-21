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В Крыму инвесторы реализуют почти 300 проектов на 170 миллиардов рублей

В Крыму инвесторы реализуют почти 300 проектов на 170 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 21.11.2024

В Крыму инвесторы реализуют почти 300 проектов на 170 миллиардов рублей

В Крыму реализуется 276 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 170 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T10:31

2024-11-21T10:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму реализуется 276 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций почти 170 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Больше всего инвесторов интересуют курортные и туристические направления, а также отрасли жилищного строительства и сельского хозяйства, уточнил он.По словам Аксенова, инвесторы выполнили соцобязательства на сумму 2,8 миллиарда рублей. В том числе благоустроили территории ряда муниципалитетов на 1,2 миллиарда рублей. Кроме того, республике и муниципалитетам передано 248 квартир.Глава региона назвал контроль за реализацией инвестпроектов – важной составляющей инвестиционной политики. Только за этот год минэкономразвития совершили 300 контрольных выездов в рамках регулярного мониторинга."В результате подтверждено завершение реализации 14 проектов, 19 соглашений расторгнуто. Реализация 182 проектов продолжается и находится на разных стадиях – от разработки проектно-сметной документации до пуско-наладочных работ. Также по итогам мониторинга заключено 91 дополнительное соглашение", - перечислил Аксенов.Кроме того, в 2024 году Крым стал одним из пилотных регионов, где ведется работа по внедрению механизма обратной связи с бизнесом на базе платформы Единого портала госуслуг. Это позволит улучшить взаимодействие государства и бизнеса и сделать работу регулирующих органов эффективнее, резюмировал глава республики.Ранее Сергей Аксенов сообщил, что сегодня в Крыму в рамках Свободной экономической зоны (СЭЗ) реализуется 1 258 инвестиционных проектов. Объем капитальных вложений по ним превысил 250 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторыВ крымскую Новофедоровку пришли большие инвесторы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, крым, новости крыма, сергей аксенов, экономика крыма