https://crimea.ria.ru/20241121/aksenov-otsenil-ugrozu-udarov-po-krymu-dalnoboynymi-raketami-nato--1142027541.html

Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО

Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО

Применение киевским режимом западных дальнобойных ракет по российским регионам не изменят ход специальной военной операции, но недооценивать эту угрозу нельзя... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T12:36

2024-11-21T12:36

2024-11-21T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Применение киевским режимом западных дальнобойных ракет по российским регионам не изменят ход специальной военной операции, но недооценивать эту угрозу нельзя. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что доверие к президенту России Владимиру Путину и Вооруженным силам РФ вселяет уверенность, что все цели СВО будут достигнуты.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Кроме того, США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщила британская газета The Times.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликтСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, нато, оружие, россия