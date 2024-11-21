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Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 21.11.2024
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Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО
Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО
Применение киевским режимом западных дальнобойных ракет по российским регионам не изменят ход специальной военной операции, но недооценивать эту угрозу нельзя... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T12:36
2024-11-21T13:44
сергей аксенов
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
нато
оружие
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Применение киевским режимом западных дальнобойных ракет по российским регионам не изменят ход специальной военной операции, но недооценивать эту угрозу нельзя. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Аксенов добавил, что доверие к президенту России Владимиру Путину и Вооруженным силам РФ вселяет уверенность, что все цели СВО будут достигнуты.Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.Кроме того, США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщила британская газета The Times.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликтСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эрдоган раскритиковал Байдена за разрешение бить ракетами вглубь РоссииНа что готов пойти Запад ради нанесения поражения РоссииБайден разрешил поставки Украине противопехотных мин
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сергей аксенов, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, нато, оружие, россия
Аксенов оценил угрозу ударов по Крыму дальнобойными ракетами НАТО

Глава Крыма Аксенов: угрозу ударов западными дальнобойными ракетами нельзя недооценивать

12:36 21.11.2024 (обновлено: 13:44 21.11.2024)
 
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Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Применение киевским режимом западных дальнобойных ракет по российским регионам не изменят ход специальной военной операции, но недооценивать эту угрозу нельзя. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Применение дальнобойного оружия – это все равно причинение нам определенного ущерба… Это реальная угроза для тех, в отношении кого это оружие применяется или планируется применить. Да, в глобальном плане это не изменит ситуацию. Но если рассуждать о конкретной картине, есть возможность минимальный ущерб нам в этой ситуации нанести", - сказал глава республики в эфире телеканала "Крым 24".
Аксенов добавил, что доверие к президенту России Владимиру Путину и Вооруженным силам РФ вселяет уверенность, что все цели СВО будут достигнуты.
Джо Байден 17 ноября впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ – их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области, сообщила ранее газета New York Times.
Кроме того, США сняли возражения против ударов ракетами Storm Shadow вглубь России, сообщила британская газета The Times.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подобные решения означают новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт. По его словам, "уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги, с тем чтобы продолжать подливать "масло в огонь" и продолжать провоцировать дальше нагнетание напряженности вокруг этого конфликта".
Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что Россия будет вынуждена действовать, исходя из создаваемых таким образом угроз. По словам главы государства, страны НАТО не просто дискутируют насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт
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