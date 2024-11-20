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На что готов пойти Запад ради нанесения поражения России - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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На что готов пойти Запад ради нанесения поражения России
На что готов пойти Запад ради нанесения поражения России - РИА Новости Крым, 20.11.2024
На что готов пойти Запад ради нанесения поражения России
Запад готов воевать с Россией "до последнего украинца", но это ему не поможет – все цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T07:54
2024-11-20T08:08
дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Запад готов воевать с Россией "до последнего украинца", но это ему не поможет – все цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.Комментируя данное киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь РФ натовским оружием, Песков констатировал, что западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение России, и используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей."Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в конфликт, в эту войну – это, конечно, ведет к новым виткам напряженности и эскалации. Это плохо", – добавил пресс-секретарь российского лидера.По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области. При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев получил такое разрешение от Запада, и сообщил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS для поражения объектов на территории России.В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Он добавил, что если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины вглубь РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и Москва "будет воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будет реагировать соответствующим образом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS: чем они опасныПутин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главноеРешение бить оружием НАТО по РФ – что заявили в мире и как ответит Москва
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4.7
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дмитрий песков, новости, мнения, россия, украина
На что готов пойти Запад ради нанесения поражения России

Война "до последнего украинца" не поможет Западу – Песков

07:54 20.11.2024 (обновлено: 08:08 20.11.2024)
 
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Запад готов воевать с Россией "до последнего украинца", но это ему не поможет – все цели специальной военной операции будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

"Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет. Специальная военная операция будет продолжаться, и все цели будут достигнуты", – сказал представитель Кремля.

Комментируя данное киевскому режиму разрешение на нанесение ударов вглубь РФ натовским оружием, Песков констатировал, что западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение России, и используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей.
"Сам факт, что эти страны Запада еще больше вовлекаются в конфликт, в эту войну – это, конечно, ведет к новым виткам напряженности и эскалации. Это плохо", – добавил пресс-секретарь российского лидера.
По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области. При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.
Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев получил такое разрешение от Запада, и сообщил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS для поражения объектов на территории России.
В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Он добавил, что если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины вглубь РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и Москва "будет воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будет реагировать соответствующим образом".
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