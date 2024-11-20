https://crimea.ria.ru/20241120/ukrainskiy-politik-predrek-kievu-filtratsiyu-i-tribunal-1141973635.html

Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал

Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал

По итогам СВО Украину ждут "фильтрационные мероприятия", и без трибунала не обойдется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал украинский политик, РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T06:39

2024-11-20T06:39

2024-11-20T06:19

радио "спутник в крыму"

мнения

владимир олейник

украина

в мире

денацификация

нацизм

неонацизм

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/0e/1134938847_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_ce228e7e5c3beb3cbc351258378bfeb7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. По итогам СВО Украину ждут "фильтрационные мероприятия", и без трибунала не обойдется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал украинский политик, народный депутат 5, 6 и 7 созывов, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Отвечая на вопрос о том, что ждет Украину по окончании СВО, Олейник обратил внимание на заявление пресс-службы Кремля по результатам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем."Там есть два очень интересных момента", – заметил Олейник.Один из них связан с тем, что российский лидер в очередной раз подчеркнул, какая роль будет отведена Украине на момент, когда речь пойдет об окончании конфликта путем переговоров, добавил политик.По его мнению, "разговор будет идти о глобальной безопасности, частью которой является Украина", но без ее участия, поскольку Украина сегодня глубоко погружена в нацизм. И это второй важный момент, требующий внимания, помимо необходимости "учитывать реалии на земле" на момент переговоров, считает Олейник.Политик отметил, что аналогичный украинскому сценарий готовился Западом и для грузинского народа, но с Украиной все гораздо хуже."Саакашвили (Михаил, экс-президент Грузии – ред.) не успел накачать нацизмом Грузию. Не было запрета на православие, русский язык, культуру. И там нашлись люди, которые совершенно иную политику проводят: добрососедские отношения с Россией, споры решать переговорами. На Украине таких сил внутри нет. Там очень глубоко погрузили в нацизм", – сказал Олейник.А потому по окончании СВО на Украине "придется проводить фильтрационные мероприятия", делает вывод Олейник.Ранее кандидат исторических наук, политолог Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что России на Украине пригодится опыт Советского Союза 1945-го года ля обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО – мнение

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, владимир олейник, украина, в мире, денацификация, нацизм, неонацизм, общество