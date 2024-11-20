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Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал
Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал
По итогам СВО Украину ждут "фильтрационные мероприятия", и без трибунала не обойдется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал украинский политик, РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T06:39
2024-11-20T06:19
радио "спутник в крыму"
мнения
владимир олейник
украина
в мире
денацификация
нацизм
неонацизм
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. По итогам СВО Украину ждут "фильтрационные мероприятия", и без трибунала не обойдется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал украинский политик, народный депутат 5, 6 и 7 созывов, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.Отвечая на вопрос о том, что ждет Украину по окончании СВО, Олейник обратил внимание на заявление пресс-службы Кремля по результатам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем."Там есть два очень интересных момента", – заметил Олейник.Один из них связан с тем, что российский лидер в очередной раз подчеркнул, какая роль будет отведена Украине на момент, когда речь пойдет об окончании конфликта путем переговоров, добавил политик.По его мнению, "разговор будет идти о глобальной безопасности, частью которой является Украина", но без ее участия, поскольку Украина сегодня глубоко погружена в нацизм. И это второй важный момент, требующий внимания, помимо необходимости "учитывать реалии на земле" на момент переговоров, считает Олейник.Политик отметил, что аналогичный украинскому сценарий готовился Западом и для грузинского народа, но с Украиной все гораздо хуже."Саакашвили (Михаил, экс-президент Грузии – ред.) не успел накачать нацизмом Грузию. Не было запрета на православие, русский язык, культуру. И там нашлись люди, которые совершенно иную политику проводят: добрососедские отношения с Россией, споры решать переговорами. На Украине таких сил внутри нет. Там очень глубоко погрузили в нацизм", – сказал Олейник.А потому по окончании СВО на Украине "придется проводить фильтрационные мероприятия", делает вывод Олейник.Ранее кандидат исторических наук, политолог Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что России на Украине пригодится опыт Советского Союза 1945-го года ля обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам СВО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи делят Украину: в чем признаются политики Европы Киев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин Запад будет "кормить" Киев для противостояния России и после СВО – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, владимир олейник, украина, в мире, денацификация, нацизм, неонацизм, общество
Украинский политик предрек Киеву "фильтрацию" и трибунал

Украину после СВО ждут фильтрационные мероприятия и трибунал над нацистами – Олейник

06:39 20.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. По итогам СВО Украину ждут "фильтрационные мероприятия", и без трибунала не обойдется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал украинский политик, народный депутат 5, 6 и 7 созывов, член общественного движения "Другая Украина" Владимир Олейник.
Отвечая на вопрос о том, что ждет Украину по окончании СВО, Олейник обратил внимание на заявление пресс-службы Кремля по результатам телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем.
"Там есть два очень интересных момента", – заметил Олейник.
Один из них связан с тем, что российский лидер в очередной раз подчеркнул, какая роль будет отведена Украине на момент, когда речь пойдет об окончании конфликта путем переговоров, добавил политик.
"Он (Путин – ред.) сказал: "Мы не отказываемся от переговоров по данному вопросу по Украине". Не "с Украиной", а "по". С Украиной – это было в Минске, в Стамбуле. А по Украине – это по объекту, не с субъектом. То есть это о том, что будем разговаривать с Америкой, будет участвовать глобальный Юг, Россия и, может, кто-то от Европы", – прокомментировал Олейник.
По его мнению, "разговор будет идти о глобальной безопасности, частью которой является Украина", но без ее участия, поскольку Украина сегодня глубоко погружена в нацизм. И это второй важный момент, требующий внимания, помимо необходимости "учитывать реалии на земле" на момент переговоров, считает Олейник.
Политик отметил, что аналогичный украинскому сценарий готовился Западом и для грузинского народа, но с Украиной все гораздо хуже.
"Саакашвили (Михаил, экс-президент Грузии – ред.) не успел накачать нацизмом Грузию. Не было запрета на православие, русский язык, культуру. И там нашлись люди, которые совершенно иную политику проводят: добрососедские отношения с Россией, споры решать переговорами. На Украине таких сил внутри нет. Там очень глубоко погрузили в нацизм", – сказал Олейник.
А потому по окончании СВО на Украине "придется проводить фильтрационные мероприятия", делает вывод Олейник.
"Обязательные условия – денацификация и демилитаризация Украины. А это амнистия всем политическим заключенным и тем, кто страдает за веру. Это вопрос возврата статуса русскому языку. И это дать юридическую оценку тем, кто расстрелял людей на "майдане", кто жег людей в Одессе, кто отправил людей на Донбасс (силовая операция украинских властей на востоке страны - ред.), кто сорвал стамбульские соглашения. Без трибунала не обойдется", – подытожил политик.
Ранее кандидат исторических наук, политолог Вадим Петров в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что России на Украине пригодится опыт Советского Союза 1945-го года ля обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам СВО.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияВладимир ОлейникУкраинаВ миреДенацификацияНацизмНеонацизмОбщество
 
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