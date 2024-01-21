https://crimea.ria.ru/20240121/rossiya-posle-svo-primenit-opyt-1945-goda-na-territorii-ukrainy---mnenie-1134290201.html
Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение - РИА Новости Крым, 21.01.2024
Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
Для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации, России на Украине пригодится опыт... РИА Новости Крым, 21.01.2024
2024-01-21T08:14
2024-01-21T08:14
2024-01-21T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации, России на Украине пригодится опыт Советского Союза 1945-го года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его словам, конфликт на Украине так или иначе завершится международным соглашением, которое документально закрепит денацификацию и демилитаризацию ее территории."Нужно будет юридически обеспечить постоянный статус Украины, если она будет существовать в какой-либо форме", – отметил он.Однако выполняемость любых договоренностей и законов необходимо контролировать, и здесь России пригодится опыт, который применил СССР по итогам Второй мировой войны, считает Петров.По его мнению, такой контроль Россия сможет осуществлять, даже если будет обеспечивать его не одна, а разделив зоны ответственности между участниками соглашения, как это было в послевоенной Европе по итогам победы над фашизмом.При этом сопровождаться все это должно будет вводом российских войск и недопущением их вывода, как это произошло после развала Союза, подчеркнул Петров."Думаю, МИД и Минобороны России эти проблемы (решит) с учетом опыта, который мы получили в 1991 году, когда вывели свои войска из Европы", – подытожил эксперт.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, конфликт на Украине должен завершиться подписанием многостороннего международного соглашения, которое будет касаться не только Киева, а установит правила поведения и сдерживания на территории всей планеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в ДавосеПутин высказался о "формуле мира" ЗеленскогоКиев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин
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мнения, вадим петров, россия, украина, политика, новости сво, безопасность, история
Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение
Россия на Украине должна применить опыт СССР по демилитаризации Германии в 1945-м - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым.
Для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации, России на Украине пригодится опыт Советского Союза 1945-го года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
По его словам, конфликт на Украине так или иначе завершится международным соглашением, которое документально закрепит денацификацию и демилитаризацию ее территории.
"Нужно будет юридически обеспечить постоянный статус Украины, если она будет существовать в какой-либо форме", – отметил он.
Однако выполняемость любых договоренностей и законов необходимо контролировать, и здесь России пригодится опыт, который применил СССР по итогам Второй мировой войны, считает Петров.
"Должен быть создан механизм контроля. Как вступив в Германию, мы создали комендатуры в германских городах, обеспечили создание там комиссий, которые осуществляют денацификацию. Новые органы власти формировались, заполняясь людьми, далекими от пронацистских симпатий. Мы провели денацификацию и демилитаризацию, действовали жестко. Думаю, что этот опыт 1945 года нам вполне пригодится и сейчас", – сказал Петров.
По его мнению, такой контроль Россия сможет осуществлять, даже если будет обеспечивать его не одна, а разделив зоны ответственности между участниками соглашения, как это было в послевоенной Европе по итогам победы над фашизмом.
При этом сопровождаться все это должно будет вводом российских войск и недопущением их вывода, как это произошло после развала Союза, подчеркнул Петров.
"Думаю, МИД и Минобороны России эти проблемы (решит) с учетом опыта, который мы получили в 1991 году, когда вывели свои войска из Европы", – подытожил эксперт.
Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, конфликт на Украине должен завершиться подписанием многостороннего международного соглашения
, которое будет касаться не только Киева, а установит правила поведения и сдерживания на территории всей планеты.
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