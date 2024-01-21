https://crimea.ria.ru/20240121/rossiya-posle-svo-primenit-opyt-1945-goda-na-territorii-ukrainy---mnenie-1134290201.html

Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение

Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение - РИА Новости Крым, 21.01.2024

Россия после СВО применит опыт 1945 года на территории Украины - мнение

Для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации, России на Украине пригодится опыт... РИА Новости Крым, 21.01.2024

2024-01-21T08:14

2024-01-21T08:14

2024-01-21T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв – РИА Новости Крым. Для обеспечения безопасности и выполнения договоренностей, которые так или иначе будут достигнуты по итогам спецоперации, России на Украине пригодится опыт Советского Союза 1945-го года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По его словам, конфликт на Украине так или иначе завершится международным соглашением, которое документально закрепит денацификацию и демилитаризацию ее территории."Нужно будет юридически обеспечить постоянный статус Украины, если она будет существовать в какой-либо форме", – отметил он.Однако выполняемость любых договоренностей и законов необходимо контролировать, и здесь России пригодится опыт, который применил СССР по итогам Второй мировой войны, считает Петров.По его мнению, такой контроль Россия сможет осуществлять, даже если будет обеспечивать его не одна, а разделив зоны ответственности между участниками соглашения, как это было в послевоенной Европе по итогам победы над фашизмом.При этом сопровождаться все это должно будет вводом российских войск и недопущением их вывода, как это произошло после развала Союза, подчеркнул Петров."Думаю, МИД и Минобороны России эти проблемы (решит) с учетом опыта, который мы получили в 1991 году, когда вывели свои войска из Европы", – подытожил эксперт.Ранее политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко высказал мнение о том, конфликт на Украине должен завершиться подписанием многостороннего международного соглашения, которое будет касаться не только Киева, а установит правила поведения и сдерживания на территории всей планеты.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесполезно: эксперт о рассмотрении "формулы мира" без России в ДавосеПутин высказался о "формуле мира" ЗеленскогоКиев выбросил мирный договор с Россией на свалку истории – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим петров, россия, украина, политика, новости сво, безопасность, история