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Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили
Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили
Обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T06:13
2025-04-02T06:13
2025-04-02T06:13
александр хинштейн
курск
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По словам Хинштейна, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. Тем не менее было принято решение отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников.Позже он добавил, что после проверки дома специалистами жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известнРебенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в ГорловкеВзрыв произошел в многоэтажке в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ
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александр хинштейн, курск, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили
Обломки украинского беспилотника упали на многоэтажку в Курске