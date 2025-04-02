https://crimea.ria.ru/20250402/oblomki-bpla-upali-na-mnogoetazhku-v-kurske---zhiltsov-otselili-1145375222.html

Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили

Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили

Обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T06:13

2025-04-02T06:13

2025-04-02T06:13

александр хинштейн

курск

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/02/1145375110_0:199:757:625_1920x0_80_0_0_c4a823ba39d12ece5d3ec6db6c4b90ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.По словам Хинштейна, пострадавших нет, за медицинской помощью никто не обращался. Тем не менее было принято решение отселить 60 жителей подъезда на время работы пиротехников.Позже он добавил, что после проверки дома специалистами жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известнРебенок ранен при атаке дрона ВСУ на многоэтажку в ГорловкеВзрыв произошел в многоэтажке в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ

курск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр хинштейн, курск, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости