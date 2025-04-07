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У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение

У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение - РИА Новости Крым, 07.04.2025

У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение

Удары ВСУ по энергообъектам на территории России продолжаются, несмотря на согласованный временный мораторий, потому что этого хочет англосакская группировка... РИА Новости Крым, 07.04.2025

2025-04-07T19:18

2025-04-07T19:18

2025-04-07T19:18

радио "спутник в крыму"

мнения

вадим колесниченко

политика

европа

сша

дональд трамп

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по энергообъектам на территории России продолжаются, несмотря на согласованный временный мораторий, потому что этого хочет англосакская группировка глобалистов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, на территории Украины продолжается конфликт России с глобальным Западом. Только теперь в его лице выступает англосакская группировка, которая не хочет быть в одной команде с президентом США Дональдом Трампом – ревизионистом глобалистской системы, и готова на провокации."И они по сути воюют там против инициатив Трампа в том числе", – сказал политолог.Таким образом у противников России на севере и западе Европы сегодня есть три основные причины продолжать конфликт на Украине, добавил он.А вот затягивание украинского конфликта – последняя попытка глобалистов дождаться смены внешнего курса американской власти, в том числе относительно Европы, "но это наивные полагания", считает политолог.По его мнению, Трамп вынужден проводить политику изоляционизма, отодвигаться от ненужных военных конфликтов и укреплять экономику США, лишая выгод другие страны. Частью этого процесса стали и мирные переговоры с РФ по Украине, и "торговая война", которая на самом деле ею не является, заметил политолог."Это навязывание воли США с помощью тарифов мировому сообществу. Такая политика разрушает сложившиеся торгово-экономические отношения и логистические цепочки. Риски колоссальные. Но был ли у Трампа другой выбор? Нет", – сказал Колесниченко.Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаВыбор, пояснил он, определили несколько факторов, включая колоссальное падение ВВП Америки с 52% до 15% и образовавшийся государственный долг США в 36,6 триллиона долларов. Этот "пузырь должен был лопнуть лет через десять, тогда произошел бы дефолт и США потерялись бы в этом мире", добавил эксперт."И Трамп сегодня пытается спастись в последнюю секунду с этого тонущего корабля. Поэтому он и дальше будет продолжать свою политику. Надежды Европы напрасны", – делает он вывод.Пока не совсем ясно, каким образом Трамп будет добиваться мирного соглашения по Украине в условиях жесткого прессинга, манипуляций и провокаций со стороны Европы, отметил Колесниченко."И Трамп, как это и положено в жестком бизнесе, пока маневрирует", - заключил эксперт.Ранее о том, являются ли протесты "анти-Трамп" в Америке "цветной революцией" и к чему они приведут, высказались политолог – эксперт в области "цветных революций" Кирилл Нагорняк и политолог-американист Малек Дудаков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение "Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против Трампа Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом

европа

сша

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, вадим колесниченко, политика, европа, сша, дональд трамп, украина