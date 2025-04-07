https://crimea.ria.ru/20250407/u-evropy-v-konflikte-na-ukraine-poyavilas-novaya-tsel--mnenie-1145495174.html
У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение - РИА Новости Крым, 07.04.2025
У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
Удары ВСУ по энергообъектам на территории России продолжаются, несмотря на согласованный временный мораторий, потому что этого хочет англосакская группировка... РИА Новости Крым, 07.04.2025
2025-04-07T19:18
2025-04-07T19:18
2025-04-07T19:18
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим колесниченко
политика
европа
сша
дональд трамп
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по энергообъектам на территории России продолжаются, несмотря на согласованный временный мораторий, потому что этого хочет англосакская группировка глобалистов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.По его словам, на территории Украины продолжается конфликт России с глобальным Западом. Только теперь в его лице выступает англосакская группировка, которая не хочет быть в одной команде с президентом США Дональдом Трампом – ревизионистом глобалистской системы, и готова на провокации."И они по сути воюют там против инициатив Трампа в том числе", – сказал политолог.Таким образом у противников России на севере и западе Европы сегодня есть три основные причины продолжать конфликт на Украине, добавил он.А вот затягивание украинского конфликта – последняя попытка глобалистов дождаться смены внешнего курса американской власти, в том числе относительно Европы, "но это наивные полагания", считает политолог.По его мнению, Трамп вынужден проводить политику изоляционизма, отодвигаться от ненужных военных конфликтов и укреплять экономику США, лишая выгод другие страны. Частью этого процесса стали и мирные переговоры с РФ по Украине, и "торговая война", которая на самом деле ею не является, заметил политолог."Это навязывание воли США с помощью тарифов мировому сообществу. Такая политика разрушает сложившиеся торгово-экономические отношения и логистические цепочки. Риски колоссальные. Но был ли у Трампа другой выбор? Нет", – сказал Колесниченко.Как после "Бури в пустыне" в Ираке: чем грозят США торговые войны ТрампаВыбор, пояснил он, определили несколько факторов, включая колоссальное падение ВВП Америки с 52% до 15% и образовавшийся государственный долг США в 36,6 триллиона долларов. Этот "пузырь должен был лопнуть лет через десять, тогда произошел бы дефолт и США потерялись бы в этом мире", добавил эксперт."И Трамп сегодня пытается спастись в последнюю секунду с этого тонущего корабля. Поэтому он и дальше будет продолжать свою политику. Надежды Европы напрасны", – делает он вывод.Пока не совсем ясно, каким образом Трамп будет добиваться мирного соглашения по Украине в условиях жесткого прессинга, манипуляций и провокаций со стороны Европы, отметил Колесниченко."И Трамп, как это и положено в жестком бизнесе, пока маневрирует", - заключил эксперт.Ранее о том, являются ли протесты "анти-Трамп" в Америке "цветной революцией" и к чему они приведут, высказались политолог – эксперт в области "цветных революций" Кирилл Нагорняк и политолог-американист Малек Дудаков.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Украина не прекращает удары по России в "перемирие" – мнение "Готовится битва": либералы в Европе переходят в атаку против Трампа Удар по туалетной бумаге из США: ЕС готовит ответ Трампу единым фронтом
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мнения, вадим колесниченко, политика, европа, сша, дональд трамп, украина
У Европы в конфликте на Украине появилась новая цель – мнение
На Украине англосакская группировка глобалистов воюет теперь и против Трампа – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. Удары ВСУ по энергообъектам на территории России продолжаются, несмотря на согласованный временный мораторий, потому что этого хочет англосакская группировка глобалистов. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
По его словам, на территории Украины продолжается конфликт России с глобальным Западом. Только теперь в его лице выступает англосакская группировка, которая не хочет быть в одной команде с президентом США Дональдом Трампом – ревизионистом глобалистской системы, и готова на провокации.
"И они по сути воюют там против инициатив Трампа в том числе", – сказал политолог.
Таким образом у противников России на севере и западе Европы сегодня есть три основные причины продолжать конфликт на Украине, добавил он.
"Им не выгодно заканчивать этот конфликт, потому что они не добились поражения России. Они хотят дальше продолжать зарабатывать, и самое главное – получить свой кусок пирога от Украины", – сказал Колесниченко.
А вот затягивание украинского конфликта – последняя попытка глобалистов дождаться смены внешнего курса американской власти, в том числе относительно Европы, "но это наивные полагания", считает политолог.
По его мнению, Трамп вынужден проводить политику изоляционизма, отодвигаться от ненужных военных конфликтов и укреплять экономику США, лишая выгод другие страны. Частью этого процесса стали и мирные переговоры с РФ по Украине, и "торговая война", которая на самом деле ею не является, заметил политолог.
"Это навязывание воли США с помощью тарифов мировому сообществу. Такая политика разрушает сложившиеся торгово-экономические отношения и логистические цепочки. Риски колоссальные. Но был ли у Трампа другой выбор? Нет", – сказал Колесниченко.
Выбор, пояснил он, определили несколько факторов, включая колоссальное падение ВВП Америки с 52% до 15% и образовавшийся государственный долг США в 36,6 триллиона долларов. Этот "пузырь должен был лопнуть лет через десять, тогда произошел бы дефолт и США потерялись бы в этом мире", добавил эксперт.
"И Трамп сегодня пытается спастись в последнюю секунду с этого тонущего корабля. Поэтому он и дальше будет продолжать свою политику. Надежды Европы напрасны", – делает он вывод.
По мнению Колесниченко, митинги против Трампа, организованные его противниками из элит в США и Европе, никак ему не помешают, потому что на стороне действующей власти в Америке сегодня "так называемые реднеки, то есть рабочий класс".
Пока не совсем ясно, каким образом Трамп будет добиваться мирного соглашения по Украине в условиях жесткого прессинга, манипуляций и провокаций со стороны Европы, отметил Колесниченко.
"И Трамп, как это и положено в жестком бизнесе, пока маневрирует", - заключил эксперт.
Ранее о том, являются ли протесты "анти-Трамп" в Америке "цветной революцией" и к чему они приведут, высказались
политолог – эксперт в области "цветных революций" Кирилл Нагорняк и политолог-американист Малек Дудаков.
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